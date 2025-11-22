Una UD Las Palmas en el cielo: cinco claves que dan el ascenso (aunque Luis García lo niegue)

Esta UD Las Palmas es imparable. Indetectable para los rivales, ya es mejor que la versión Pimienta de la 22-23 y que logró el ascenso directo. Además, lleva sin besar la lona desde el 27 de septiembre ante el Almería en el Gran Canaria. Invicta lejos de Siete Palmas, en un dato histórico, no encaja más de un tanto por partido cuando ya se han cumplido quince jornadas del campeonato. Y se tritura al Albacete sin un canario en el once inicial. Nadie reclamó la hoja de reclamaciones.

En lo más alto de la tabla, los amarillos se suman a Dépor, Racing y Almería en la nómina de grandes aspirantes al ascenso. Sin embargo desde la oratoria de Luis García, se huye de forma pavorosa del escenario del octavo ascenso en la historia del club a la máxima categoría. "Somos los más feos y tenemos que contar buenos chistes".

Jesé se recupera de un esfuerzo, en la contienda ante el Albacete. / J.PEREZ CURBELO

Los 29 puntos...que son muchos

Con este ritmo arrollador de sumar y sumar unidades en el casillero, los de Luis García acabarían con 82 puntos. Una cifra que históricamente garantiza el salto de categoría. Volar y volar. Invictos de visitante, el domingo toca rendir visita al Castellón en el Nuevo Castalia (desde las 20.00 horas). La última derrota foránea se remonta a la última jornada del pasado curso 24-25 en Cornellà ante el RCD Espanyol (2-0) para abandonar el reino de los cielos de la forma más indigna. El último revés se remonta a finales de septiembre ante el Almería en Siete Palmas (0-1). Han pasado 56 días.

Ale García firma autógrafos a unos niños, ubicados en la grada de Tribuna. / J.PEREZ CURBELO

Rigor defensivo de serie

Nueve goles recibidos en 15 jornadas, un guarismo de serie. Nadie defiende en Primera y Segunda como la UD con un Mika colosal. El zaguero catalán, que no renovará, está firmando su mejor temporada de amarillo. Además, Barcia conforma el gran acierto de Helguera, así como la contratación de Luis García Fernández. Ningún equipo ha logrado marcar más de un tanto a la UD más italiana de la historia. Los rivales son víctimas del catenaccio de Covadonga.

Aquí nadie es imprescindible, solo el escudo

Ayer faltó Ale García, el pichichi, y no se notó. También se ha ganado sin Mika Mármol, Viera, Jesé o Kirian. Lukovic faltó ante el Cádiz y Barcia marcó el tanto del triunfo con un envío lateral de Viera. Pejiño, tras un inicio timorato, es ahora el nuevo referente ofensivo. Gil sacó su bisturí ante el Alba y Fuster, por fin, encontró a Fuster. La nómina de opcione en ataque parece infinita y todavía falta Sandro Ramírez. Así como el mejor Kirian Rodríguez.

Luis García I, el nuevo rey

Del toque excesivo al cerrojo inteligente. Luis García Fernández es el gran secreto de esta UD indestructible. Sabe cerrar la portería de forma magistral (seis partidos sin encajar) y luego se suma al ataque con muchos efectivos. Presión alta y también en el jardín de Dinko. Tras quince jornadas, ya nada es casualidad y los rivales no dan con la manera de batir a los amarillos. Ayer, el tanto de Morcillo, desde cuarenta metros, fue un accidente.

Cero culebrones venezolanos

Del peto de Jesé a la situación de Mata, todo se gestiona desde el mayor grado de inteligencia. Ya no hay culebrones en la UD. El tema de Viera lo ha zanjado Luis García con una maestría de libro. Todos se sienten importantes en este plantel, que parecía corto o desconcertante en verano. Álex Suárez o Cristian Gutiérrez aportaron ayer desde el banquillo. La aparición de Jesé vino acompañada de una sonora ovación.