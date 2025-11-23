Ex de la UD Las Palmas: Yeremy, el Balón de Oro de Gran Canaria: al Mundial, gol en Premier y sueldo de 3,4 'kilos'

Vale 30 millones y tiene un salario galáctico (3,4 millones por curso). El Balón de Oro de Gran Canaria. Y está en racha. En cuatro días, billete para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la España de Yamal y estreno realizador en la Premier League. El atacante del Crystal Palace Yeremy Pino (Las Palmas de Gran Canaria, 23 años), el Cristiano Ronaldo de Lomo del Chinche, está on fire. Es el gran exponente del fútbol de Gran Canaria.

Yeremy Pino festeja su tanto con el Crystal Palace. / LA PROVINCIA / DLP

Formado en la factoría de la UD Las Palmas, ayer hizo el 0-2 ante los Wolves en el Molineux Stadium para volar a la cuarta plaza de la liga inglesa. En su décimo partido de la competición doméstica, computa 616 minutos. Fue traspasado por el Villarreal CF a Las Águilas por 30 millones. Con 19 partidos internacional, fue titular y jugó 62’ ante Turquía en la última jornada de la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2026.

Yeremy es un fijo para De la Fuente y conforma la representación grancanaria. Estará escoltado por el infante de Tegueste Pedri en la cita mundialista, que arranca el próximo 11 de junio. El tinerfeño y estrella del Barça cuenta con 37 partidos con la UD Las Palmas (en la 2019-20). Juntos desde la España Sub 17, los Zipi Zape del balón buscan la corona de David Siva, que se coronó en el Soccer City en 2010. El de Arguineguín fue campeón del mundo con Pedro Rodríguez a las órdenes de Del Bosque con jugadores de la talla de Xavi, Iniesta, Piqué, Villa y Casillas.

En esa relación de retos para el 2026, el genio del Lomo del Chinche puede terminar con 24 años de sequía sin tantos grancanarios en la fase final de un Mundial. Juan Carlos Valerón, ahora entrenador del CD Arguineguín, batió a Eslovenia en el primer partido de la fase de grupos de la cita de Japón y Corea -la Roja cayó en los cuartos de final, eliminados con toneladas de polémica por el anfitrión en la tanda de penaltis-. Campeón de la Liga de Naciones (2023), Yeremy se perdió la Eurocopa por lesión.

En ese torneo de 2024, España conquistó el Viejo Continente tras aplastar a Inglaterra en Berlín con un tanto de Oyarzabal. Ahora todo es diferente para Yeremy, fundamental en el Crystal Palace, que está dirigido por Oliver Glasner. El extremo grancanario, en esta temporada millonaria de aventuras, marcó en la guarida del Liverpool. Fue en la Copa de la Liga en Anfield (0-3) para consagrarse con un gesto de pícaro. No quiso celebrar su tanto al Liverpool por su amor incondicional a los Reds.

Sangre amarilla

La pasión y amor de Yeremy Pino por la UD carece de límites. Siempre ha resaltado que le gustaría acabar su carrera, «a un nivel óptimo», en las filas del conjunto amarillo. Volver a su casa. Ya con el traspaso al Crystal Palace, Las Palmas percibe un porcentaje (sobre los 280.000 euros) en el concepto de los derechos de formación.

Es el momento de Yeremy. El portento del Lomo del Chinche quiere emular a David Silva. «I’m so happy, it’s my first gol». valoró en inglés. Arte tropical sin fronteras. De Gran Canaria al infierno de los Reds para jugar una Copa del Mundo en el país de las hamburguesas con la legión de Yamal y Mikel Merino. Vale 30 millones y lleva a La Feria en el corazón. Luce el '10' del arte callejero y de esa estirpe de jugadores irreverentes como David González, Sandro Ramírez, Jesé o Viera.