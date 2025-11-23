Viera siempre es noticia en la UD Las Palmas: ovación y algún pito en su despedida por capítulos

Ovación y algún pito. El capitán de la UD Las Palmas Jonathan Viera Ramos, tras deslizar que en junio deja el fútbol profesional para centrarse en su ciclo como empresario y liderar el proyecto deportivo del Arucas CF, saltó el césped el pasado viernes ante el Albacete en el minuto 65. Lo hizo por Gil, que abandonó el campo por la banda contraria a Tribuna por unas molestias. Acompañado por Jesé Rodríguez, recibió el brazalete de Lukovic y el morbo estaba servido. Había que eschar el veredicto del respetable del Gran Canaria -que acudió en la cifra de 17.063 espectadores- y dominaron los aplausos.

Viera bromea con Jesé y Kirian, durante el calentamiento, el pasado viernes. / J.PEREZ CURBELO

En un once sin canarios, en el 57' saltó Álex Suárez por Pejiño y se puso fin a la sequía con la legión del Roque Nublo. Luego en el 65', llegaron Viera y Jesé. El '21' ejerció de enlace con Jey-M y un Fuster explosivo en el frente ofensivo. Llegó el tanto de Morcillo, desde más de 40 metros, y tocó tirar de sacrificio. Tres puntos con una sobredosis de agonía. La UD se pone líder y Viera sigue siendo noticia. Aplausos y algún bofetón dialéctico.

Viera, ante el Albacete, trata de combinar con Fuster. / J.PEREZ CURBELO

Su marcha del club grancanario conforma la quinta y definitiva despedida. En este último ciclo, se sumó al proyecto de Luis García el pasado 17 de julio. Hizo la pretemporada en Marbella y superó un percance cervical. Una rotura durante un entrenamiento en el isquio le dejó KO cinco jornadas (desde el 10 de octubre ante el Granada al triunfo ante el Racing en Siete Palmas, del 9 de noviembre).

Regresó en Pucela con quince minutos y ahí soltó la bomba. Con dos ascensos, en junio puede convertirse en leyenda de la UD al conquistar el hito de sumar en su expediente con tres saltos de categoría. Es el mayor negocio de la entidad grancanaria en sus 76 años y colecciona admiradores como algún detractor. Aún le restan 27 jornadas en este adiós en diferido. Por capítulos, sigue sin dejar a nadie indiferente. Se retrató con Raúl Lizoain, meta del Albacete y ex de la UD, y Juan Naranjo, jefe de los fisios del club grancanario, al final de la exitosa batalla con el club manchego. "Ama el fútbol y nadie ha dado tanto por la UD como él", valoró Lizoain, que coincidió con Viera en el ascenso de 2015 con Herrera, así como los cursos de la excelencia en el juego con Setién en la Primera División -la 15-16 y la 16-17- con el 3-3 en el Bernabéu como punto culmen.

La complicidad de Luis García

En la previa al pulso ante el Albacete, el estratega de la UD Luis García equiparó la situación de Viera con la de Tamudo o Cazorla. "Debería ser eterno (...) Ojalá fuéramos capaces de parar el tiempo, pero por desgracia no se puede. Si él disfruta y nosotros también, será genial. Soy de los que piensa que ese perfil de jugadores como Jony, Cazorla o en mis tiempos Raúl Tamudo, deberían ser eternos".