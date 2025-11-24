La arrancada de Jesé con la UD Las Palmas que sepulta las dudas

Jesé Rodríguez prometió el día de su presentación como jugador de la UD Las Palmas hablar en el terreno de juego. Quiso dejar atrás el Jesé del pasado, ese que se marchó por la puerta de atrás en 2022 y dejó abierto el cajón de la esperanza en una afición que tuvo sentimientos encontrados con su vuelta a la entidad amarilla. El bichito —dos veces campeón de Europa con el Real Madrid— llegó en el mes de julio con una nueva mentalidad, consciente de que la afición de la UD no olvida con facilidad. Aseguró que cambiaría todo su palmarés por ascender con el equipo de su corazón y que a esta temporada había que echarle "ganas, corazón y coraje". Tres adjetivos que el viernes ante el Albacete cumplió al pie de la letra.

El '10' amarillo saltó al terreno de juego en el 64' dando relevo a Lukovic. Fue tímidamente ovacionado por los 17.063 espectadores que había en el Estadio de Gran Canaria y dejó destellos del Jesé que fue en el Real Madrid. Sus minutos en el verde fueron un reflejo de la versión que anhela la hinchada amarilla, se mostró participativo y estuvo a punto de estrenarse con un gol. Fue una arrancada que escondía calidad, y aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego, esa garra hizo que el Gran Canaria le volviera a ovacionar. La segunda vez en la noche, una noche que marca el que podría ser el regreso de la mejor versión del bichito.

Fue una jugada que no sólo disfrutó la afición, sino también Luis García, que tras el partido alabó los minutos del delantero. "Nos ha dado minutos muy buenos, muy buenas rupturas al espacio, esa situación que ha sido fuera de juego por muy poco, pero ya ves el talento que tiene el jugador", apuntó el técnico ovetense tras desvelar que Jesé llegaba "con muchas ganas después de la lesión que le había cortado un poco esa progresión y esa puesta a punto".

Entre el banquillo, los minutos y las lesiones

El futbolista de 32 años acumula este curso 84' divididos en seis partidos. Su estreno con la elástica pío pío fue en el derbi de pretemporada disputado en Barranco Seco que se saldó con a victoria amarilla. Un partido en el que jugó 19 minutos y en el que fue ovacionado por los 400 aficionados que estaban presente. Sin embargo, cuando la temporada iba a dar comienzo cayó lesionado, y cuando parecía que podía entrar en la convocatoria tuvo que volver a estar al margen del grupo al contraer el covid. En el partido frente al Málaga, en la tercera jornada, entró en la lista pero no fue hasta la siguiente semana, con El Plantío como escenario, cuando se estrenó oficialmente.

Con la Real B estuvo en el banquillo, y los dos encuentros siguientes —Leganés y Almería— volvió a tener minutos. Fueron unas primeras jornadas de tira y afloja, en las que alternó los 90 minutos en el banquillo con algunos minutos sueltos de protagonismo. Una nueva lesión le volvió a castigar y desde su vuelta ante el Racing de Santander su proyección ha ido en aumento. Ha jugado los tres últimos encuentros que ha disputado la UD, teniendo cada vez más minutos. Tras los 26' de gloria ante el Albacete y con la baja de Ale García, el '10' vuelve a entrar en el casting del once inicial de Luis García. Jaime Mata y Marc Cardona parecen ser invisibles para el ovetense, por lo que el bichito podría estar ante su gran oportunidad para silenciar sus críticas.

Un buen momento deportivo que coincide con la armonía familiar. Con su mujer Aurah Ruiz como fiel acompañante en los partidos del Gran Canaria, su hijo se ha sumado a este apoyo y el pasado viernes salió junto a su padre al terreno de juego y se fotografió con él. La confianza de Luis García ha sido una pieza importante en un crecimiento que apunta maneras para las próximas jornadas. El renacer de un bichito que quiere brindarle a su afición un ascenso que haga olvidar el pasado.