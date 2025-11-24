Mercado UD Las Palmas: Helguera busca un delantero tras cerrar el alta de Nico Benedetti

Nico Benedetti y un nueve para la UD de los récords. El director deportivo del club amarillo Luis Helguera, que acertó de pleno con la elección de Luis García Fernández para el banquillo pío pío, trata de potenciar el nivel del frente ofensivo para la ventana de enero. Con once fichajes en la pasada ventana de mercado veraniego, la estrategia del club pasa por cerrar un nueve.

Con la grave lesión de Jere Recobita sobre la mesa, el ‘9’ uruguayo se quedará sin ficha el próximo enero. La elección del mediapunta colombiano Nicolás Benedetti obedece a una táctica internacional de promoción de talento. Finaliza contrato con el Mazatlán de la máxima categoría de México y se presenta como una grandísima oportunidad -está representado por la agencia internacional de Wasserman- para incorporar a un activo creativo, que ya figuró en la agenda del Sevilla en verano.

Benedetti y algo más. Un killer. Si Benedetti ocuparía la ficha de Recobita, habría que hacer hueco para completar el segundo movimiento en el área de refuerzos. En esa línea de francotiradores, Jaime Mata (37 años) ha disputado 37 minutos de los 1.350 de este curso.

Por su parte, Marc Cardona acumula 134 minutos. En las últimas diez jornadas, solo ha participado en 11’, figurando por detrás de jugadores como Jesé Rodríguez. En la tabla de la jerarquía del gol, Lukovic (cuatro dianas, 911’) es indiscutible. Otro acierto de Helguera, al cerrar al serbio en calidad de cedido hasta junio. Con 20 años, ha sido clave en la suma de diez de los 29 puntos que figuran en el zurrón de Luis García. Fue titular en los doce partidos que ha disputado.

La táctica del diván

A pesar del controvertido fotograma del escupitajo a Bonino (Almería), el preparador ovetense tiró de psicología y charlas personalizada para recuperar al exjugador del Sportclub Heerenveen de la Eredivisie (máxima categoría de los Países Bajos) o Racing Club de Estrasburgo Alsacia (de la Ligue 1 de Francia).

Explota Lukovic y el canterano Ale García es el pichichi con cinco tantos. Los dos ya computan nueve dianas, lo que conforma el 50 % de la nómina realizadora de la UD. Luego figuran Manu Fuster (2), Enrique Clemente (2), Iván Gil (2), Mika Mármol (1), Pejiño (1) y Sergio Barcia (1). En lo referente a Jesé, a pesar de su minutaje (84’), encadena tres partidos con presencia. Se dispara su jerarquía y dejó ante el Albacete una de sus arrancadas mágicas. El Gran Canaria le brindó una cálida ovación.

De los once fichajes, tres han superado el 50% de los minutos de la competición liguera (675’) como Barcia (1.350’, lo ha jugado todo), el centrocampista italiano Lorenzo Amatucci (1.237’) y el citado cañonero Lukovic (911’ que conforman el 67%). El resto (8), desde Cristian Gutiérrez (319’, un 23% del minutaje total) están por debajo. Sin estrenarse en Liga, hay tres rostros como los porteros Churripi y el terorense Adri Suárez. El tinerfeño Adam Arvelo tampoco ha debutado en este curso liguero.

Testimonio directo

El mediapunta colombiano Nico Benedetti asegura que en breve comunicará su decisión final. "Mi futuro es una situación que valoraré con mi familia y mis representantes en los próximos días». La intención del atacante es la de dar el salto a Europa y Las Palmas conforma el mejor escaparate. Ya tiene cerrado su fichaje por la UD. Desecha jugar en la liga de Colombia y a sus 28 años conforma un fichaje de gran valor estratégico. El presidente de la entidad grancanaria Miguel Ángel Ramírez reconoció el interés en Benedetti. «Es un jugador más que hay la agenda, pero hay otros. Ha salido el nombre pero hay más que están en la órbita y se publicitan. Evidentemente cuando estás hablando con futbolistas, es fácil que los nombres salgan como es el caso». Un depredador y Benedetti. Helguera se mueve y el plantel de los récords defensivos busca la excelencia. Más munición para subir.

Altas y minutos en Liga

Sergio Barcia: 1.350'

Amatucci: 1.237'

Lukovic: 911'

Cristian Gutiérrez 319

Jonathan Viera 289

Jere Recobita 178 (*)

Cedeño 84

Jesé 84

Adam Arvelo 0

Churripi 0

Adri Suárez 0

(*) Lesionado

Negrita: Más del 50 % de los minutos totales