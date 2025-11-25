Amatucci, el faro de la UD Las Palmas que pincha Eros Ramazzotti en la caseta

El bambino que pincha Eros Ramazzotti en la playlist del vestuario de la UD. Y jugó con gripe ante el Albacete Balompié. Bajo el armazón de acero de la legión de los récords, hay un timonero bajito (1,72 metros) y silencioso del que todo el mundo habla. Lorenzo Amatucci (Arezzo, Italia, 21 años) es un bailarín. Y un policía de tráfico en el túnel de Julio Luengo de 2ªA. Con sus catorce titularidades en quince jornadas (1.237’), lleva el control del galeón con el permiso de Enzo Loiodice y Kirian Rodríguez.

Amatucci saluda a Pejiño, en el descanso del pulso ante el Albacete, el pasado viernes. / LA PROVINCIA / DLP

Director de orquesta con ocho disparos y 33 faltas cometidas, brinda sentido a la partitura de Luis García Fernández. Su fichaje, cesión por parte de la Fiorentina, no fue mediático. El internacional Sub 21 con Italia llegó de puntillas, el pasado 20 de julio, para darle la razón al director deportivo Luis Helguera Bujía (casi siempre la tiene en el complejo arte de los refuerzos).Es el tercer jugador más utilizado en la cita doméstica tras los intocables Dinko Horkas y Sergio Barcia -que han disputado la totalidad de los 1.350 minutos-.

Amatucci avanza con el esférico, en un pulso en el Gran Canaria de esta temporada. / LA PROVINCIA / DLP

El mérito de Amatucci, que solo se perdió el pulso ante el Burgos en El Plantío por el virus FIFA el 7 de septiembre -fue citado por Silvio Baldini-, reside en su capacidad para entender el juego. Brinda la pausa o el grado de celeridad preciso cuando la ocasión lo pide. Es el Roque Mesa de la Toscana.

Toque y más toque

Es el segundo en pases en el plantel amarillo (con 684) tras Barcia (1.012). El valor de mercado del italiano es de 3,5 millones y la UD no tiene una opción de retención. Es la Fiorentina la que decidirá el futuro de este mimbre que causa furor en la categoría por su destreza.

En la pasada temporada 24-25, bajó a la Serie C con la Salernitana -lo que sería la Primera RFEF-. Una lección en el barro. Apuntes en el WordPad del infierno. «Es tremendamente tímido, no es la alegría de la caseta pero su implicación te impresiona. Hace grupo y es muy querido. Ya se siente como un grancanario más», apostillan desde el búnker de Barranco Seco.

Amatucci ha hecho olvidar a Dário Essugo. El pivote luso, que jugó cedido en la UD la pasada temporada por el Sporting de Lisboa, disputó 27 duelos con Luis Carrión y Diego Martínez. Gracias a su paso por la Isla, el Chelsea lo fichó por 22 millones -que fueron a las arcas del club lisboeta-. En la citada 24-25, también jugaron en la posición del italiano, Fabio González (que luego saldría al CD Tenerife para descender a Primera RFEF) o el vigués Stejan Bajcetic. En la 23-24, Máximo Perrone, José Campaña y Javi Muñoz integraban la lista de opciones para la medular. En el curso del ascenso con Xavi García Pimienta: Nuke Mfulu, Enzo Loiodice o Kaptoum.

El pasado viernes, a pesar de las décimas de fiebre, disputó los noventa minutos y Kirian Rodríguez se quedó sin protagonismo. Los gestos y recuperaciones del italiano fueron ovacionadas por el Gran Canaria, que está enamorado del bambino de Eros Ramazzotti.

7.172 pases

Con el guarismo de mayor posesión de Segunda (56,8 %), la UD es el menos batido con nueve tantos encajados en los 1.350 minutos de competición (un tanto cada 150’). La formación de Luis García encaja 0,6 dianas por pulso, lo que le convierte en la mejor retaguardia del fútbol profesional (Villarreal y Atlético de Madrid son los menos batidos de Primera con once dianas y el más, el Girona FC con 25).

Los amarillos son los reyes del pase con 7.172 y encadenan ocho jornadas sin perder -59 días-. Van seis porterías a cero y Luis García luce el segundo mejor dato de puntos en este siglo en Segunda, solo superado por Paco Herrera que tenía 30 en quince jornadas.

Se dispara la cotización de un equipo con Ale García seguido por el Villarreal de Marcelino, Sergi Cardona y Moleiro. Además, Pejiño y Mika Mármol finalizan su contrato en junio. Al término de este curso, Amatuzzi regresa a Italia. El club grancanario cuenta con una opción de compra, pero la Fiorentina puede ejecutar un último movimiento para quedarse con la propiedad del pivote de moda. Director de orquesta y de enorme aprecio por la caseta. Hijo del Roque Nublo, promete cantar el Stella Gemella en la guagua descapotable en Fondos de Segura. Subir por Eros. La misión del bambino que ejerce de sastre en la UD del rigor.