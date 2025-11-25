La UD Las Palmas y CF Academy firman un acuerdo para el lanzamiento oficial de los Campus UDLP en Estados Unidos

La Unión Deportiva Las Palmas y el CF Academy, entidad con sede en Princeton (New Jersey), han firmado un acuerdo de colaboración para el lanzamiento y desarrollo de los Campus UD Las Palmas en Estados Unidos, un proyecto estratégico que refuerza la internacionalización de la marca UDLP y su labor formativa en el ámbito del fútbol base.

El convenio establece un marco de cooperación que permitirá organizar campus, concentraciones y eventos formativos en diversas ciudades del país entre diciembre de 2025 y junio de 2026. La primera actividad programada será el campus de marzo en New Jersey, desarrollado junto a Drew University, seguido de nuevas actividades en Pensilvania, Nueva York, Connecticut y Filadelfia.

Este proyecto supone el primer paso de la UD Las Palmas en Estados Unidos, abriendo la puerta a seguir explorando futuras opciones y líneas de colaboración en función de la evolución y los resultados de esta primera fase.

Formación UDLP y metodología oficial en Estados Unidos

La UD Las Palmas, a través de su Escuela de Fútbol, aportará su metodología formativa y seleccionará a formadores titulados, quienes viajarán a Estados Unidos para impartir la preparación correspondiente.

El CFA (CF Academy) será responsable de la organización operativa, logística, administrativa y promocional, así como de la gestión de inscripciones, los acuerdos con instituciones educativas y la contratación de los seguros necesarios.

El acuerdo también incluye la licencia de uso del nombre, el escudo y los signos distintivos de la UDLP, y contempla la venta de productos oficiales durante los campus, reforzando así la visibilidad internacional del club.