UD LAS PALMAS
La UD Las Palmas y CF Academy firman un acuerdo para el lanzamiento oficial de los Campus UDLP en Estados Unidos
El conjunto amarillo busca reforzar la internacionalización de su marca en un mercado importante con este proyecto, cuya base estará fijada en New Jersey
La Unión Deportiva Las Palmas y el CF Academy, entidad con sede en Princeton (New Jersey), han firmado un acuerdo de colaboración para el lanzamiento y desarrollo de los Campus UD Las Palmas en Estados Unidos, un proyecto estratégico que refuerza la internacionalización de la marca UDLP y su labor formativa en el ámbito del fútbol base.
El convenio establece un marco de cooperación que permitirá organizar campus, concentraciones y eventos formativos en diversas ciudades del país entre diciembre de 2025 y junio de 2026. La primera actividad programada será el campus de marzo en New Jersey, desarrollado junto a Drew University, seguido de nuevas actividades en Pensilvania, Nueva York, Connecticut y Filadelfia.
Este proyecto supone el primer paso de la UD Las Palmas en Estados Unidos, abriendo la puerta a seguir explorando futuras opciones y líneas de colaboración en función de la evolución y los resultados de esta primera fase.
Formación UDLP y metodología oficial en Estados Unidos
La UD Las Palmas, a través de su Escuela de Fútbol, aportará su metodología formativa y seleccionará a formadores titulados, quienes viajarán a Estados Unidos para impartir la preparación correspondiente.
El CFA (CF Academy) será responsable de la organización operativa, logística, administrativa y promocional, así como de la gestión de inscripciones, los acuerdos con instituciones educativas y la contratación de los seguros necesarios.
El acuerdo también incluye la licencia de uso del nombre, el escudo y los signos distintivos de la UDLP, y contempla la venta de productos oficiales durante los campus, reforzando así la visibilidad internacional del club.
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- La familia numerosa del desahucio de Ingenio ya tiene vivienda
- Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
- Ni Alsacia ni Budapest: el mercadillo navideño más bonito está en Las Palmas de Gran Canaria
- La Guardia Civil alerta sobre una nueva estafa: cuidado con lo que tiras a la basura, podrías ser víctima del `trashing´
- El Sueldazo de la ONCE deja 1,5 millones en Gran Canaria
- Podcast | Tarek Nasser, el discreto empresario de éxito que no para de abrir supermercados en Canarias
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria