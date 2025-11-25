A vueltas con Kirian, primer rosco en la UD Las Palmas desde abril de 2023

Y 948 días después -desde el 22 de abril de 2023 ante el Levante UD en el Gran Canaria-, Kirian Rodríguez se queda en el banquillo y no participa. El ‘20’ calentó el pasado viernes en la banda y no entró en juego ante el Albacete Balompié en el octavo triunfo del curso (2-1). El tinerfeño fue titular ante el Real Valladolid y dio la asistencia a Pejiño del único tanto del encuentro. Pero ante los manchegos y con la vuelta de Enzo, Luis García Fernández optó por mantener a su dupla mágica en la medular -el galo y Amatucci-, con Gil, Fuster, Pejiño y Lukovic en el resto de posiciones en el ataque pío pío. Tras contar con el alta competitiva y superar su segundo linfoma de Hodgkin, el 5 de octubre regresó a una citación ante el Cádiz CF en el Gran Canaria. Disputó trece minutos y fue el aperitivo, a una secuencia de siete duelos consecutivos con participación -para alcanzar el total de 183’-.

Kirian avanza con el balón ante el Cádiz. / LA PROVINCIA / DLP

Ante la formación manchega de Raúl Lizoain y Jefté Betancor, Luis García hizo cuatro cambios. En el 57’, retiró a Pejiño para dar entrada a Álex Suárez. Jesé (64’) y Viera (65’) saltaron por Lukovic e Iván Gil en la segunda ventana del segundo acto del pulso. Con la lesión de Enrique Clemente -que se quedó en un susto-, el técnico se vio forzado a recurrir a Cristian Gutiérrez para taponar la hemorragia en el costado zurdo (84’). En esa búsqueda por el equilibrio y con el reto de liquidar al rival, que había avanzado de forma descarada, Kirian Rodríguez se quedó en el banco. Mientras calentaba con Jesé y Viera, dejó fotogramas con una notoria sonrisa. Al término del pulso, ya en la caseta, el ‘20’ no posó con los compañeros con la tradicional imagen de la gloria -publicada por las redes del club-.

Kirian Rodríguez. / ANDRES CRUZ

También faltaban en la citada fotografía Mata, Herzog, Iñaki y Marc Cardona -que tampoco participaron en la disputa de la décimo quinta ante los pupilos de Alberto González-. El mundialista Cedeño, que se quedó fuera de la relación de 23 jugadores, sí aparece, así como otro de los descartes como el tinerfeño Adam Arvelo.

La tradicional foto de celebración en el vestuario de la UD, tras batir al Albacete. / LA PROVINCIA / DLP

Manda el escudo

El mérito de Luis García es que gana sin Kirian, Viera, Jesé o Lukovic. El escudo está por encima de los nombres propios -salvo los indiscutibles Dinko Horkas y Barcia, los únicos que han disputado la totalidad de los minutos en juego-. En el caso de Kirian, 71 partidos después, se queda sin minutos desde el banquillo. En el cierre de la 22-23, que valió un ascenso mágico con Pimienta, encadenó cinco jornadas con protagonismo. Ya en la 23-24, en la máxima categoría, solo se perdió un partido por acumulación de cartulinas (logró seis dianas y figuró en la preselección de De la Fuente, que le llamó tras superar el segundo cáncer). Dentro de la 24-25, 22 partidos con minutos y uno KO por molestias.

Kirian, junto a Viera y Jesé, durante el calentamiento en el UD-Albacete. / J.PEREZ CURBELO

Recayó del cáncer y vuelve desde el UD-Cádiz con ovación. Siete partidos, dos de titular, y en el octavo un escenario inédito. El gran momento de Amatucci y el rigor de Enzo, dejan al ‘20’ como un especialista en agitar partidos. Ahí radica el éxito y gloria de Luis García, en su afortunada capacidad de elegir las piezas precisas. Los amarillos figuran en la cabeza con 29 puntos en un triple empate con Deportivo y Racing de Santander.

Con el mediapunta colombiano Benedetti fichado y pendientes de cerrar un delantero en el próximo enero, cualquier jugador puede pasar por esa máquina de torturas llamada silencio. Es el banquillo más grande del mundo. La UD no espera por nadie y Luis García ha patentado un sello invencible.

Foto en el Gabinete Literario

El plantel de la UD Las Palmas, como ya hiciese en la Casa de Colón de Vegueta hace dos temporadas, se retrata el jueves, desde las 9.00 horas, junto al Gabinete Literario,ubicado en la Plaza de Cairasco. El grupo de Luis García Fernández retoma esta tarde (18.00 horas) el trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco con Enrique Clemente e Iván Gil aptos. El lateral zurdo y el mediapunta tuvieron que abandonar el campo el pasado viernes antes de tiempo, pero los contratiempos carecen de gravedad. Además, el sancionado Marvin Park vuelve a la convocatoria de cara al partido del domingo ante el CD Castellón en Castalia (20.00 horas, LaLiga TV Hypermotion). Causan baja Sandro Ramírez, Ale García y Jere Recobita. Además, ayer se publicitó por parte de la patronal la fecha y la hora de la 19ª jornada, última del año, ante la Cultural Leonesa en el Gran Canaria y que se celebra el sábado 20 de diciembre (desde las 20.00 horas, LaLiga TV Hypermotion).

Tras el pulso del domingo, la UD recibe al CD Mirandés el lunes 8 de diciembre (17.30 horas, LaLiga TV Hypermotion). El domingo 14-D, el viaje de mayor complejidad logística como jugar en Ceuta. La expedición irá por Marruecos, rechazando la opción de volar a Málaga, para luego hacer Algeciras-Ceuta en barco. El 2025 se cierra con la visita de la formación leonesa. Los isleños están invictos lejos de Siete Palmas y solo han perdido dos partidos de local en este curso ante Málaga (0-1) y Almería (0-1). Aún restan 27 partidos para el cierre liguero, lo que suponen 81 puntos. Con 26 en el casillero, la meta de la permanencia (fijada en 50 unidades) ya parece más que conquistada. Desde la premisa de la máxima humildad, Luis García Fernández no quiere confianzas. No se ve como favorito a la conquista del objetivo del salto de categoría. El séptimo puesto ya está a ocho puntos (21 el Córdoba) lo que casi significan tres partidos de renta para asegurarse la promoción. Con este panorama, la UD suma siete jornadas en puestos de promoción y tres en ascenso directo. Un escudo ganador.