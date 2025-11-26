Barcia se ve en la UD Las Palmas el próximo curso: “Si dependiera de mí firmaría ya”

Del “por supuesto que me gustaría que la UD Las Palmas ejerciera la opción de compra” al “si dependiera de mí firmaría ya”. Sergio Barcia se ve de amarillo el próximo curso y así lo ha vuelto a expresar. El central, considerado ahora mismo como el mejor de la categoría, asegura que está feliz en Gran Canaria pero que todavía es pronto. “No depende de mí el firmar, si dependiera claro, por supuesto que lo haría pero hay cosas que no dependen de mí”, indicó.

Sergio Barcia, en un lance de un pulso de este curso. / J.PEREZ CURBELO

Cedido con opción de compra no obligatoria con el Legia de Varsovia, el zaguero vigués de 24 años tiene como deseo seguir vistiendo la elástica amarilla y desde el club tienen previsto ejercer la operación. Sus estadísticas lo avalan, con 15 partidos a sus espaldas, 1350’ y un gol. “A todos nos gusta jugar y yo tengo la suerte de que he completado todos los minutos. Estoy contento y quiero agradecer al mister la confianza. Se la quiero devolver en el campo y ayudar al club y a mis compañeros en lo posible”, comentó en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Castellón.

Un rival (domingo, 20.00 horas, LaLiga Hypermotion) al que la UD Las Palmas nunca ha ganado a domicilio y que pondrá a prueba, nuevamente, la fortaleza del conjunto pío pío lejos de la Isla. “Va a ser un rival complicado, pero nos motiva ir allí, seguir con la racha de invictos y traernos los tres puntos”, comentó el central.

Conexión y equilibrio

Poco tienen que ver sus estadísticas del curso anterior con este. Con el Legia de Varsovia tan sólo disputó 15 partidos entre Liga, Europa y copa de Polonia. Anotó dos goles y dio una asistencia y un mal año en cuanto a las lesiones le hicieron compaginar las escasas titularidades con el banquillo y la grada. Este año, parece que la UD le ha cambiado y que las cosas le empiezan a salir bien. “Venía de un año complicado en lo mental y este año lo he cogido con ganas para volver a disfrutar del fútbol y ser lo que era dentro del campo”, explicó.

Barcia festeja su tanto ante el Cádiz con la Tribuna, el pasado domingo. / JOSÉ CARLOS GUERRA

El central volvió a incidir en la idea del club, que encaja a la perfección con su forma de jugar y se rindió al vestuario amarillo: “Con mis compañeros y el nivel que hay en el equipo todo es más sencillo. Si juegas con gente buena, te hacen bueno a ti también”.

De puertas para adentro, las órdenes de Luis García son claras: “nos dice que seamos valientes en lo ofensivo y en lo defensivo, que seamos ganadores, capaces de superar líneas y fijar a los rivales. Tanto yo como el resto del equipo lo estamos haciendo”, aseguró.

Sobre su celebración en el vestuario del Valladolid al conseguir la victoria, Sergio Barcia explica que el levantar la silla imitando al madridista David Alaba fue casualidad. “Tenía a mi lado una silla y yo que sé, la euforia de ganar y esas tonterías, cogí la silla y la levanté sin más”, apunta.