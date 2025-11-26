El día que Yeremay pudo ser de la UD Las Palmas: «Pero no había dinero»

Yeremay Hernández, la película de un fichaje imposible. El día que el genio de El Polvorín pudo regresar a la casa amarilla. Luis Helguera, director deportivo, que estuvo ayer escoltado por Vicente Gómez, reconoció que hace dos temporadas tuvieron a tiro al deportivista -que ahora tiene una cláusula de 60 millones-. «Claro que lo intentamos, hace varias temporadas, pero no pudimos por el dinero. Este tipo de futbolistas cuentan con cláusulas elevadas y este negocio ha cambiado mucho desde que no figura el derecho de retención. Imagínese el once que tendría la UD con canarios como Pedri, Yeremy, el propio Yeremay, Moleiro, Coco...Pero es complicado tratar de mantener a tanto jugador de la tierra en tu equipo. Es la ley de la oferta y la demanda; vienen y se los llevan en un segundo».

También se le cuestionó a Helguera por el descenso del número de canteranos en el primer equipo de la UD. «Están saliendo y seguirán saliendo futbolistas de esta tierra; ahí están Herzog, Valentín...Pero no es fácil que todos tengan el nivel de Coco, Moleiro, Kirian o Pedri. Esto va por secuencias».

Amatucci y Vicente Gómez

Para el director deportivo, existe el margen de error en la materia de los fichajes. «No puedes acertar siempre, hay valores y situaciones que no puedes controlar». En relación al fichaje de Amatucci, el mérito reside en la figura de Vicente Gómez, que insistió en la contratación del pivote, que llegó a la Isla tras descender a la tercera categoría con la Salernitana. Por su parte, el analista Tanausú García Tana recordó los fichajes de Pietro Iemmello o Aquilani.

Una idea, un estilo, el valor de los datos y la intuición. «La perfección no existe, pero tratamos de reducir al mínimo el error». Más de 10.000 futbolistas en un radar planetaria. Añada las coordenadas y la máquina le presenta al nuevo Barcia. Así funciona el mundo Tana.