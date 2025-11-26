Nuevo desafío para el indestructible UD Las Palmas: acabar con 72 años de sequía en Castalia
El cuadro de Luis García pisa el domingo (20.00 horas) uno de sus cinco feudos malditos de Segunda junto a Anduva, El Alcoraz, Nacional de Andorra y El Plantío; tras catorce duelos ligueros: siete empates y siete derrotas
Operación Castalia. Uno de los cinco estadios sin profanar por parte de la UD en el mapa de Segunda. El cuadro grancanario de Luis García Fernández pisa el domingo (20.00 horas,LaLiga TV Hipermotion) el SkyFi Castalia con el reto de mantenerse en las alturas y acabar con una sequía histórica. Tras catorce visitas al feudo de los orelluts, el balance es de siete empates y siete derrotas -tres duelos en Primera y once en la categoría de plata-.
Con nueve goles a favor y 21 en contra -ver margen inferior-, llega la hora de la proeza ante el sexto clasificado con 22 puntos (siete menos que los grancanarios y que vienen de batir al Andorra para forzar el despido de Ibai Gómez).
La mala noticia es la historia, la buena: que los amarillos están invictos de visitante tras siete contiendas. Es la primera vez en la historia, tras 34 campañas en Segunda, que los amarillos comienzan de esta manera tan exitosa su travesía foránea.
Solo hay una victoria en el antiguo Nou Castalia y fue en Copa del Rey el 17 de diciembre de 2019 (0-2) en la primera criba.
El canterano Juan Fernández y Maikel Mesa lograron los tantos amarillos para la formación del novelista José Mel Pérez.
Para el domingo, en ese intento por seguir en la zona de privilegio, vuelve el lateral derecho Marvin Park tras cumplir su partido de sanción federativa. Iván Gil y Enrique Clemente carecen de molestia alguna. En idéntica situación, un Pejiño que tira del carro y abraza su mejor versión desde que llegase en la temporada 20-21.
Es un mimbre revolucionario, dotado de una velocidad explosiva y un guante en la izquierda. Asiste y perfora el arco rival. En Pucela, con pase de Kirian, logró uno de los tantos de la temporada.
Ayer, el plantel de Luis García regresó al trabajo y hoy se ejercita por la mañana (desde las 10.00 horas en la Ciudad Deportiva). El viernes, la expedición amarilla vuela a la Península y se ejercita el sábado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Villarreal.
Las bajas son Ale García, Sandro Ramírez y el lesionado de gravedad Jere Recobita -cuya plaza será ocupada por el mediapunta colombiano Benedetti, que llega del Mazatlán FC-.
Escenarios de fuego y territorio pantanoso
Más allá del SkyFi Castalia, con capacidad para 15.500 espectadores, la UD cuenta con cuatro campos más en Segunda con la etiqueta de infernales. Los otros Guantánamos. En El Plantío, donde ya se empató en esta Liga (0-0), El Alcoraz, también se igualó (1-1), el Nacional de Andorra (se juega el 10 de mayo) y Anduva (15 de febrero), Las Palmas no ha sonreído. Cero picas en un terreno pantanoso.
En lo referente a los duelos ligueros (Primera y Segunda), hay seis victorias en Riazor ante el actual líder Dépor, así como cuatro en El Sardinero. También se ha batido a domicilio a Almería (3), así como a Córdoba (7), Cádiz (3), Valladolid (4), Cultural (2), Sporting (9), Albacete (3), Real B (1), Málaga (2), Leganés (3), Ceuta (1), Eibar (5), Granada (2) y Zaragoza (8).
El último batacazo lejos de Siete Palmas fue el 24 de mayo ante el Espanyol en Cornellà (2-0). El domingo, 190 días después, el indestructible hace el check-in en el hotel de El Resplandor. 90 minutos y el peso de la historia más negra. En los 2.497 duelos en Primera y Segunda, no hay un gramo de gloria pío pío en el infierno orellut.
