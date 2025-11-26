La oratoria mágica de Luis García en la UD Las Palmas: del "manicomio" al "somos los más feos"

La oratoria del padre del cerrojo mágico. Luis García Fernández, 172 días en el cargo, ha patentado una UD invencible lejos del Gran Canaria -van siete salidas y trece puntos-. Desde el rigor defensivo como dogma (nueves goles en contra en quince jornadas), hoy desvela su credo táctico en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en la charla Microciclo semanal.

Luis García Fernández, en una imagen de archivo, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

La ponencia comienza a las 17.45 horas y llega tras la exposición del director deportivo Luis Helguera (16.00), que disertará sobre el arte de la selección del talento -Scouting de un equipo de Segunda División-.

El micrófono es para el técnico de moda de la categoría de plata y que ya figura en las libretas de los directores deportivos de Primera. El autor intelectual del catenaccio de Covadonga escenifica un milagro con un plantel del que solo trece jugadores han superado la barrera de los 608’ -el 45 % de lo jugado-. En esa relación de frases ingeniosas, la primera del ranking del Billboard luisista se ha convertido en un himno. «Tenemos que ser los más cuerdos, humildes y cabales del manicomio». Su amor por Gran Canaria ha salido a relucir en reiteradas ocasiones. Cada comparecencia es un guiño a la marea amarilla y a la «conexión» con el graderío. «Esto es un paraíso, jugaría en el Estadio de Gran Canaria a las tres de la mañana».

Kirian es el otro Busquets

Si esta tarde desvela la fórmula de la Coca Cola de su gestión al frente del equipo, en sala de prensa se rinde a su plantel. No hay concesiones. Todos sus importantes, en ese sello poliédrico, que cautiva con balón y sin el esférico. Desde la presión alta a la resistencia para defender desde el compromiso. Viera y Kirian fueron premiados por el jefe de la caseta. «Debería ser eterno, es de esos jugadores diferenciales que los incluyo en la categoría de los Cazorla o Tamudo (...) Pero nadie puede parar la máquina del tiempo», dijo del ‘21’.

En relación al ‘20’, lanzó una comparativa con un campeón del mundo del Barça. «Ver bailar a Kirian con el balón es un lujo (...) Tiene calidad y eso no se compra en la farmacia». Sobre su entrega, finaliza con un «no se pone a 34 km/h, pero tira de inteligencia táctica. Busquets tampoco corría a esa velocidad». Regatea las balas de la renovación con un «Ramírez y Helguera no tiene mi teléfono».

Se las sabe todas, como acreditan sus 329 partidos disputados en la máxima categoría. Puntualizó que Recobita «costó menos de un millón» y que no conviene relajarse. Hay que huir de los elegios del entorno y la prensa. «Seguimos siendo muy feos y hay que contar más chistes buenos». Una frase para todo, un alarde dialéctico para congelar el volcán de la locura.

La UD de los récords impresiona desde el arte y la disciplina. Toca explicarlo en el Paraninfo. David Gordo, seleccionador Sub-21, tiene su ponencia y Juan Carlos Socorro, Chus Trujillo, Yoni Oujo y Raúl Martín completan con el acto con una mesa redonda.

Las 8 frases mágicas de Luis García

El padre del cerrojo mágico de la UD

1: «Hay que ser los más cuerdos del manicomio»

Luis García Fernández (Oviedo, 44 años) lleva quince duelos ligueros con ocho victorias, cinco empates y dos derrotas. La UD contabiliza 18 goles y nueve en contra. Va tercero, igualado con el líder Dépor y Racing. Tras batir al Eibar (3-1), llamó a la mesura. «Tenemos que ser los más cuerdos, humildes y cabales del manicomio».

2: «Jugaría a las tres de la mañana en la Isla»

Enamorado de Gran Canaria y el Roque Nublo. Enganchado a Las Canteras, son habituales sus paseos con la familia por la playa, profesa amor eterno a la Isla. Sobre los horarios de los partidos, lanzó un guiño vía telemática a la parroquia pío pío. «Esto es un paraíso, jugaría en el Estadio de Gran Canaria a las tres de la mañana».

3: «Helguera y Ramírez no tienen mi teléfono»

Ante el bombardeo de cuestiones sobre su renovación -el contrato acaba el 30 de junio y hay ampliación automática con ascenso-, recurrió al ingenio asturiano. ‘¿Qué haría si ahora le llaman Ramírez y Helguera y tuviese qué responder sí o no a renovar con Las Palmas?’ La repuesta del estratega fue: «No tienen mi teléfono».

4: «Recoba no costó un millón; fue algo menos»

El precio justo de Jeremía Recoba Perrone Recobita: unos 690.000 euros. En relación a la suplencia del uruguayo -ahora lesionado de gravedad y KO lo que resta de curso-, explotó y recordó que «no costó un millón; fue algo menos». Además, puntualizó que «hay canteranos que cuestan mucho dinero y no están participando».

5: «Somos feos, pero contaremos buenos chistes»

‘UD Mesura’. Nueva ración modestia. «Seguimos siendo muy feos y tenemos que seguir contando chistes buenos», valoró tras batir al Albacete con la mejor actuación del curso. «Como soy asturiano, soy muy noble; voy de cara y trato de no engañar a nadie. Si te crees más que nadie, te puedes llevar una hostia bien grande».

6: «¿Viera? Ojalá se parase la máquina del tiempo»

Admira el liderazgo del ‘21’. «No hay que jubilarlo, sino disfrutarlo en la UD...Debería ser eterno como los casos de Cazorla o Tamudo». Recuerda que «no puedes parar la máquina del tiempo» y que su retirada «está cada vez más cerca». Con 329 partidos en Primera como jugador, conoce de primera mano todos los secretos de la caseta.

7: «Si pierdo tres partidos, me echáis a la calle»

Conocedor de todos los códigos del vestuario, el extécnico del RCD Espanyol sabe esquivar las balas en sala de prensa. «Yo sé de qué va este negocio...Si pierdo tres partidos, me querréis echar a la calle. Hay muchos compañeros míos que han sido despedidos [van ocho en Segunda tras caer Ibai Gómez] y es muy difícil ganar».

8: La calidad de Kirian no se compra en la farmacia»

Sobre el ‘20’, ha fabricado otra lista kilométrica de titulares. «Ver bailar a Kirian con el balón es un lujo». Reivindica ese perfil genial del tinerfeño. «Tiene calidad y eso no se compra en la farmacia». Sobre su entrega, advirtió que «no se pone a 34 km/h, pero tira de inteligencia táctica. Busquets tampoco corría esa velocidad».