David Gordo: «El siguiente paso de Yeremay es la absoluta; seguro que va a tener muchas opciones»

Aprendiz de De la Fuente, David Gordo (Madrid, 1970) cogió las riendas de La Rojita en el mes julio. Sigue de cerca a la UD de Luis García, tiene elogios hacia Yeremay y confía en que Herzog vuelva a la selección.

Es uno de los principales ponentes de 'La Rojita'. ¿Cree que otras selecciones pueden copiar el juego de posesión y posición tan característico de España?

Sí. De hecho se está haciendo. Hay muchas selecciones que han estado estudiando el juego de España y nos imitan en muchas situaciones. La misma Alemania adaptándolo a su forma de jugar. El modelo español es muy reconocible y a muchas selecciones les gusta. Pero luego son los jugadores los que marcan esa diferencia. Para jugar de esta manera se requiere jugadores con condiciones y aunque lo imiten, si los jugadores no tienen el nivel es complicado que sean como nosotros.

Aterriza en la sub 21 para suplir a Santi Denia. ¿Qué va a cambiar?

En el fútbol es difícil hacer algo revolucionario, pero cada entrenador tiene su manera de entender el juego. Intentamos dar a los jugadores en la medida de lo posible soluciones o ideas para resolver planteamientos rivales y cada uno de los entrenadores tiene su propia manera de interpretarlo. He aprendido de Santi Denia y de Luis de la Fuente y a pesar de que hay cosas que tengo en común con ellos, cada uno tiene su manera de plantearlo y ayudar al jugador.

Yeremay Hernández es ahora mismo el mejor jugador de Segunda División. ¿Cree que puede jugar con la absoluta?

Esa pregunta es más para Luis de la Fuente, pero yo estoy seguro que sí. Tiene condiciones muy buenas y tiene que seguir creciendo, pero tiene el potencial de la selección absoluta. Ojalá tuviera edad para venir a la sub 21 pero su siguiente paso es ir a la absoluta y si sigue mejorando seguro que tendrá muchas opciones.

David Gordo durante su conferencia en el Paraninfo de la ULPGC / LP/DLP

¿Cree que debe seguir en Segunda División o dar el salto?

Eso es una decisión suya y de su entorno. Tiene que buscar lo mejor para seguir creciendo y mejorando. Está en un club que ha apostado fuerte por el. A mi me gustaría verle en Primera ya sea en el Deportivo de la Coruña o en otro club porque tiene condiciones para jugar en la máxima categoría.

¿Conoce algún jugador similar al grancanario?

Si los hay. En españa hay jugadores de mucha calidad. Nos pueden venir muchos nombres a la cabeza con esas condiciones: velocidad, uno contra uno, golpeo de balón… todo depende del momento en que se encuentre cada jugador. Él está a un nivel altísimo y por eso está destacando.

¿Que nombres le vienen a la cabeza a la hora de comparar a Yeremay?

Cada jugador es un mundo, pero Yeremay es único. Hay algunos similares, por ejemplo Lamine es un jugador muy parecido en cuanto a la manera de jugar. Por suerte para los seleccionadores, tenemos la posibilidad de elegir entre muchos con un nivel altísimo.

Alemania es una de las selecciones que ha estado imitando el juego de España; es un modelo que gusta

¿Qué le parece el trabajo de cantera de la UD Las Palmas?

No solo de ahora, sino que históricamente la UD ha trabajado muy bien con jugadores de mucha calidad. Mira Pedri. El club da oportunidades a los jóvenes y eso es importante. El mayor potencial de un club son los jugadores que salen de su cantera y la UD siempre ha cuidado a sus jóvenes.

¿Cómo valora el trabajo de Luis García como entrenador?

Me parece un entrenador top. Tiene mucha ilusión y pasión por lo que hace y lo demuestra. En la charla que ofreció en el Paraninfo de la Universidad junto a su staff demostró sus conocimientos y la idea que tiene de juego. Lo disfruté muchísimo.

¿Le conocía de antes?

Si, tenía contacto con él porque cuando hizo el curso de entrenador fui su profesor. Se le veía que iba a ser muy bueno y lo está demostrando. Le deseo que le vaya muy bien y que consiga los objetivos que se ha marcado.

«Ojalá Yeremay tuviera la edad de venir a la sub 21, pero su siguiente paso es la absoluta y tendrá opciones»

¿Considera que la UD va a ascender a Primera División?

Están en camino de ello. Todos están trabajando muy bien, el club esta volcado en el objetivo y a mí personalmente me encantaría que la UD esté en Primera porque por infraestructura de club, afición, jugadores y cuerpo técnico lo merece. Sería bonito verles de nuevo en Primera y seguro que lo van a trabajar para conseguirlo.

¿Cómo ve la proyección de Juanma Herzog?

A Juanma le conozco bien. Sigue siendo sub 21, es súper profesional y siempre pone su intención y voluntad. Ahora no está teniendo muchos minutos pero tiene un gran futuro y siempre le tenemos en cuenta para que desde que vuelva a disfrutar de minutos pueda volver a la selección.

¿Le ha sorprendido el nivel de Ale García esta temporada?

No me sorprende porque cuando un club como la UD apuesta por un jugador como él es porque sabe que tiene potencial y va ayudar a conseguir los objetivos. Estoy contento de que haya jugadores como él que crezcan y sumen a la selección española.

David Gordo durante la conferencia en el Paraninfo de la ULPGC / LP/DLP

Y saltando a Moleiro… ¿Hasta dónde cree que puede llegar?

Alberto puede llegar a donde quiera, tiene unas condiciones espectaculares. Tiene capacidad para ser top y va a llegar hasta donde se proponga. Dependerá de sus ganas, la ilusión y la pasión, porque las cualidades las tiene y es determinante.

¿Ve a algún jugador de Las Palmas Atlético seleccionable?

Bueno, es complicado porque la selección sub 21 la mayoría de los jugadores juegan en Primera División ya sea en España o no. Es difícil que un equipo que está en esa categoría puedan venir pero no porque sean malos, sino porque los que compiten con ellos están a un nivel alto. Sin embargo, nunca cerramos la puerta a ningún jugador.

¿Podemos decir que el jugador más talentoso que hay ahora mismo en España es Pedri?

El fútbol es un deporte de equipo y a mi no me gusta individualizar, pero Pedri es de los mejores del mundo en su posición y tenemos la suerte de que juega con España y que es espectacular. Yo disfruté mucho de él en la sub 17 y lo sigo haciendo cuando juega con su club y cuando lo hace con el España.

«Siempre tenemos en cuenta a Herzog para que desde que vuelva a tener minutos venga a la selección»

¿Cómo describiría la explosión Lamine Yamal?

Es algo que veníamos venir. La primera vez que vino era sub 15 y demostró que era diferente. Tenía una capacidad espectacular para desbordar, superar a los rivales y finalizar con precisión. En España tenemos a muchos jugadores de esas características y ojalá lleguen todos al nivel de Lamine porque nos van a ayudar a ser campeones en cualquier campeonato.

¿Cómo ve el trabajo de José Ojeda como captador? ¿Le ve con capacidad de ascender y seguir progresando en la RFEF?

José va a llegar donde se proponga porque tiene una capacidad de trabajo espectacular. Ve muy bien el fútbol y a los jugadores, interpreta las situaciones de juego y ha sido un fichajazo. Hace un trabajo muy bueno y estamos muy contentos de contar con él porque nos da un punto de vista interesante y aporta cosas muy buenas.