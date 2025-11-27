Gordo alucina con un ex de la UD Las Palmas: “Yeremay es parecido a Yamal”

David Gordo lo tiene claro con Yeremay: bajo su punto de vista, el grancanario "tiene potencial para ser llamado por la selección absoluta". Al seleccionador de La Rojita le hubiera gustado que el ex de la UD Las Palmas tuviera la edad para la sub 21, "pero su siguiente paso es ir a la absoluta y si sigue mejorando seguro que tendrá muchas opciones", comentó sobre el futbolista del Deportivo de La Coruña.

A Gordo le gustaría ver a Yeremay jugar en Primera División y compara su proyección con la de Lamine Yamal. "Cada jugador es un mundo, pero hay algunos similares. Lamine es un jugador muy parecido", apuntó al ser cuestionado por las similitudes de otros jugadores españoles con el grancanario.

El seleccionador, además, repasa la temporada de Juanma Herzog, al que considera un futbolista "súper profesional" que pone "toda su voluntad e intención". Los pocos minutos que ha disputado el amarillo bajo las órdenes de Luis García —cuatro partidos jugados y 73'— han frenado su proyección con La Rojita, pero David Gordo no le cierra la puerta: "Tiene un gran futuro y siempre le tenemos en cuenta para que desde que vuelva a disfrutar de minutos pueda volver a la selección", aseguró.

David Gordo durante la conferencia en la ULPGC / LP/DLP

Profesor de Luis García

Sobre el técnico de la UD, David Gordo desveló que le conocía de hace tiempo, cuando fue su profesor en el curso de entrenadores. "Tenía contacto con él porque cuando hizo el curso de entrenador fui profesor suyo y se le veía que iba a ser muy bueno y lo está demostrando. Le deseo que le vaya muy bien y que consiga los objetivos".

Un David Gordo al que le encantaría volver a ver a la UD Las Palmas en Primera División y que se muestra encantado con el trabajo que está desempeñando José Ojeda en la RFEF: "Va a llegar donde se proponga porque tiene una capacidad de trabajo espectacular. Ve muy bien el fútbol y a los jugadores, interpreta las situaciones de juego y ha sido un fichajazo. Estamos muy contentos de contar con él porque nos da un punto de vista interesante y aporta cosas muy buenas".