Una solución para Arvelo: sin minutos con la UD Las Palmas y una cesión en el aire

Algo pasa con Adam Arvelo. El atacante tinerfeño de 20 años no entra en los planes de Luis García para ascender a la UD Las Palmas. Su fichaje se anunció a mediados de junio siendo el primero de la UD de la regeneración, firmó por cinco temporadas y tiene licencia profesional. Sin embargo, de las 15 jornadas que se han disputado hasta ahora, el canario sólo ha estado citado en seis ocasiones, y en ninguna de ellas disfrutó de minutos. Su única participación con la elástica amarilla se resume a los 68’ que disputó en Copa del Rey ante el Extremadura —un partido en el que los amarillos tiraron el partido y cayeron eliminados por 3-1—, donde tampoco dejó buenas sensaciones: estuvo desacertado y no generó peligro.

Adam Arvelo, durante el duelo de Copa del Rey entre la UD y el CD Extremadura / LOF

Durante su presentación, el director deportivo Luis Helguera definió al de Candelaria como «un jugador versátil que juega en las tres posiciones de ataque». Además, expresó que llevaban tiempo detrás de su figura, y que era parte del proyecto de la UD para recuperar jugadores canarios. Sin embargo, su potencial no es suficiente para el técnico ovetense, quien ha preferido tirar de otras opciones dentro del vestuario como podría ser Manu Fuster o Pejiño. Del primer equipo y exceptuando al lesionado Sandro Ramírez, es el único jugador de campo que no ha disfrutado de minutos. A él se une otro grancanario, Adri Suárez, aunque este con la condición de guardameta.

Ante este ostracismo, la UD se plantea la opción de ceder al atacante en esta ventana invernal con el objetivo de que pueda disfrutar de minutos en el segundo tramo de la competición y demuestre su valía en el verde. Un ejercicio que no es sencillo, pues a la hora de tomar la decisión existen cuestiones como la de buscar un destino apropiado, que encaje en el equipo y en la ciudad o que el club al que vaya no sea un rival directo de la UD Las Palmas. La intención que tienen desde las oficinas amarillas es que Arvelo vuelva a disfrutar de minutos y vuelva a la Isla, porque tiene contrato hasta 2030 y porque creen en su potencial.

Un delantero y un lateral izquierdo

La salida del tinerfeño es uno de los quebraderos de cabeza de la UD, que además de su salida en calidad de cedido planea para este mercado de enero el fichaje de un delantero tras haber cerrado la incorporación de Nico Benedetti. El conjunto pío pío quiere sellar el buen rendimiento de la plantilla con refuerzos que empujen al vestuario a la Primera División. Entre las diferentes posiciones, además, la dirección deportiva busca a un lateral izquierdo. Cabe destacar que tras la larga lesión de Recoba ante el Granada a principios de octubre, el club desechó la posibilidad de incorporar a una nueva cara a la prisa y optó por comenzar la búsqueda para enero. Adam quiere minutos, y la UD busca la solución.