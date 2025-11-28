Alberto Jiménez, el capitán majorero del Castellón

Acento canario, brazalete de capitán y atravesando uno de sus mejores momentos. La UD Las Palmas tendrá se enfrenta mañana (20.00 horas, LaLiga Hypermotion) al majorero Alberto Jiménez, que estará defendiendo el escudo del Castellón. Con un pasado en el CD Tenerife, equipo con el que estuvo vinculado durante nueve años, el central recaló en las filas castellonenses en 2023 y fue una de las piezas que hizo posible el ascenso del club a Segunda División esa misma temporada. En el presente curso suma 912' divididos en once partidos y además, recibe al conjunto de Luis García en un momento dulce: viene de marcar en la jornada anterior al Andorra.

La isla de Fuerteventura le vio crecer y fue testigo de sus primeras patadas al balón, antes de que en el año 2013 pusiera rumbo al Tenerife B para proyectar su carrera profesional. Durante la etapa en la que estuvo vinculado al club chicharrero, Jiménez hizo la mili en equipos como el filial del Valencia, el Albacete o el Córdoba. Sin embargo, sus años en Castellón de la Plana han sido los más reseñables, sobre todo porque en su primer año ya demostró la calidad canaria. Un año le bastó para ascender y anotar sus dos primeros goles como castellonense.

El curso pasado también deslumbró. Sólo se perdió cuatro partidos y al igual que ocurrió en su primera temporada en el club, también se firmó dos goles. Un central con garra para no dejar pasar a los rivales, pero también con hambre de cara a la portería. En mayo de 2025, el Castellón quiso amarrar al canario y ambas partes acordaron firmar un nuevo contrato hasta 2028 y es ahora cuando el propio futbolista admite estar en su mejor momento. «Lo he demostrado cada partido, aunque la Segunda División es muy complicada, con jugadores rápidos y de calidad», comentó esta semana en rueda de prensa.

Un expediente y unas disculpas

Sin embargo, la carrera de Alberto Jiménez ha estado marcada por vaivenes. En noviembre de 2020, con la pandemia por el coronavirus aún presente y cuando pertenecía a las filas del CD Tenerife, el canario estuvo implicado junto a otro futbolista en un club de ocio nocturno. La situación produjo un gran revuelo que obligó al club chicharrero a lanzar un comunicado oficial en el que informaban de que el jugador había sido castigado con una sanción de empleo. Semanas después de lo sucedido, el defensa majorero pidió disculpas públicamente y asumió la culpa: «Llega el momento de dar la cara ante toda la sociedad. Lo siento mucho».

Vio la roja directa en la jornada 10 y se perdió dos partidos; viene de marcar ante el Andorra

Cinco años después y tras un 'borrón y cuenta nueva', Jiménez es una de las piezas clave de un Castellón enrachado. Han sumado 10 puntos de los 12 últimos, escalando tímidamente y sin hacer ruido hasta la zona de playoff. «Hay que tener calma. Sabemos que ahora estamos sextos, pero también estamos cerquita del descenso», expresó el de Fuerteventura, consciente de que la Segunda División es larga y alocada. No le tiene miedo a Milos Lukovic, Pejiño, Fuster, Viera o Jesé: «Nos viene un rival llamado al ascenso y vienen de buena dinámica también. Vamos a plantarle cara», indicó al ser cuestionado por la visita de la UD de Luis García.

Entre sus estadísticas destacan seis tiros a puerta, 64 recuperaciones, el 66% de los duelos ganados y un 88% de pases acertados. Ha sido titular en diez de las once ocasiones que ha saltado al verde y en la jornada 10 de Liga ante el Albacete, justo en los acordes finales del partido, fue expulsado con roja directa. El VAR interpretó una conducta violenta del canario y el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol le castigó con dos partidos.

Con la expectativa de si la UD saldrá mañana con algún canario en su once inicial —ante el Albacete prescindió de ellos siete años después—, en el Castellón sí que habrá, con total seguridad, acento isleño.