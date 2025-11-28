Cuando juega esta jornada la UD Las Palmas contra el CD Castellón: horario y dónde ver el partido

La UD Las Palmas viaja a Castalia este fin de semana con la mente puesta en seguir en el triple empate a puntos en los tres primeros puestos de la clasificación. El equipo amarillo quiere seguir con la buena dinámica de los últimos partidos. El partido contra el CD Castellón cerrará la jornada 16 de LaLiga Hypermotion, por lo que el equipo canario ya conocerá los resultados de sus rivales.

El conjunto entrenado por Luis García encadena tres victorias consecutivas ante Racing de Santander, Real Valladolid y Albacete Balompié, lo que le ha llevado a estar en lo más alto de la tabla empatado a puntos con los dos primeros clasificados de la Segunda División. La UD Las Palmas lleva casi dos meses sin conocer la derrota en liga, y lleva ocho jornadas invicta.

Después de vencer por 2-1 al conjunto manchego en el Estadio de Gran Canaria, los 'pío-pío' pelearán por traerse los tres puntos de Castellón.

El CD Castellón no será un rival fácil

El conjunto valenciano es el sexto clasificado con 22 puntos y ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos. Los castellonenses marcan la zona del playoff a Primera División y quiere hacerse fuerte en casa ante el equipo con mejor dinámica en la categoría ahora mismo.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

La jornada 16 de LaLiga Hypermotion bajará el telón el domingo a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) con este CD Castellón - UD Las Palmas. El SkiFy Castalia vivirá un partido que enfrentará a dos equipos dinámicas similares.

Dónde ver el CD Castellón - UD Las Palmas

El partido entre el conjunto 'pío-pío' y los orelluts se podrá seguir a través de los canales habituales que ofrecen LaLigaHypermotionTV: DAZN y Movistar+, que además está disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros mensuales.

Este canal también está en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del CD Castellón - UD Las Palmas.