La lista secreta: Marc Cardona, Iñaki y Adam Arvelo, los descartes de la UD Las Palmas
El plantel de Luis García, ya en Castellón, reta el domingo a la formación 'orellut' para mantener su racha de imbatibilidad lejos del Gran Canaria y seguir en las alturas; en el hotel aguardan la visita de Moleiro
Un viaje para la historia sin Marc Cardona. El ariete leridano conforma la principal ausencia en la relación de 23 convocados de la UD Las Palmas, en la que tampoco figuran el tinerfeño Adam Arvelo o el canterano Iñaki. El plantel se ejercitó esta mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y voló por la tarde al Aeropuerto de Valencia. El reto es tomar por primera vez el SkyFi Castalia, uno de los templos malditos para la UD en Segunda -junto El Alcoraz, Anduva, Nacional de Andorra y El Plantío- para seguir invictos de visitante.
Mañana, hay una sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva del Villarreal y se aguarda en las próximas horas, la visita de Alberto Moleiro, ex de la UD y una de las estrellas del 'Submarino Amarillo', al cuartel general 'pío pío'. Cabe reseñar que Jere Recobita -KO toda la temporada por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla-, Sandro Ramírez -sin fecha de regreso- y Ale García -rotura muscular en el isquio- están lesionados.
La lista de expedicionarios de Luis García Fernández, que esta mañana puso en valor la inteligencia y madurez de Kirian -sin minutos en la última contienda ante el Albacete Balompié-, la conforman:
Dinko Horkas, Adri Suárez, Churripi, Marvin Park, Suárez, Viti Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol, Valentín, Enrique Clemente, Herzog, Cristian Gutiérrez, Enzo Loiodice, Amatucci, Kirian Rodríguez, Cedeño, Gil, Fuster, Pejiño, Jonathan Viera, Mata, Lukovic y Jesé Rodríguez.
