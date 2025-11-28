Luis García no se fía de la IA de la UD Las Palmas para fichar: "El ojo humano no puede ser sustituido por una máquina"

Recelos al fútbol robotizado. Luis García Fernández, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, puso en valor el trabajo del analista de datos del club Tanausú García Castellano, aunque matizó que "ninguna máquina podrá sustituir al ojo humano" en la materia de fichajes. El estratega ovetense, que el domingo tratará de conquistar Castalia (20.00 horas, LaLiga TV), territorio prohibido para los isleños, se decanta por el lado más romántico y tradicional del balompié. El puede con el algoritmo.

Luis García Fernández, el pasado miércoles, en el Paraninfo de la ULPGC, durante su ponencia sobre su metodología en la UD. / LA PROVINCIA / DLP

"Muchos equipos fichan por datos; pero aquí si bien es cierto que se utiliza [la aplicación de la IA y la alta tecnología para fichar], lo que sí se utiliza sobre todo es el ojo del ser humano. Y estoy convencido de que el ojo del ser humano ninguna máquina lo podrá sustituir. El ojo de gente súper preparada como Tana, Vicente Gómez, el propio Luis y todos los scouts [ojeadores] que tiene la UD. Todo ese equipo de ojeadores es bastante más importante que cualquier ordenador, porque al final el fútbol va también de feeling, de hablar con el jugador y una máquina nunca va a poder saber que siente un jugador", valora el estratega. Además, añade que "creo que es un poco injusto decir que una máquina fichó a Dinko [en alusión al algoritmo mágico de Tana que aportó el nombre de Dinko por sus condiciones y registros y que luego fue fichado por el club amarillo].

La papa caliente de Kirian

Se le cuestionó por la situación de Kirian, que no gozó de minutos ante el Albacete desde su condición de suplente, un escenario que no se daba desde la temporada 22-23 con Pimienta. "Es un tío muy inteligente. A veces no hay que hablar con él de ciertas cosas. No participó el otro día porque estaba bien el centro del campo y no tenía sentido entrar con un partido tan lanzado. Trabaja una barbaridad, siguiendo con sus pasos de recuperación sobre todo a nivel físico. Cada vez está más cerca de su máximo nivel, porque en el aspecto técnico-táctico no tengo dudas de sus cualidades".

El ostracismo de jóvenes valores

En relación al rol de Adam Arvelo (cero minutos en Liga) y a la escasa participación de Valentín, así como si no era más conveniente que jugasen con el filial de la UD, aclaró que están creciendo desde el entrenamiento diario con el grupo profesional. "No se puede decir que no contamos con Adam Arvelo o Valentín. Estamos muy encima de ellos, seguramente más que de otros futbolistas. Permanentemente adiestro a Adam y puedo decir que el cambio de mentalidad del chico es importante. La exigencia de la categoría es tremenda también. Le agradezco a él, a Iñaki y a Valentín la humildad que tienen para escuchar y trabajar (...) El único consejo es que sigan trabajando, currando fuerte porque son muy jóvenes. El fútbol es largo y algún día llegará la recompensa. Si no insistimos, esa recompensa no llega".