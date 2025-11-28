Tres claves de un asalto histórico de la UD Las Palmas: todos aptos para el SkyFi Castalia, el 16º once y Kirian como papa caliente

Bienvenidos al black-sunday de la UD. Con las ya consabida ausencia de Ale García -se le espera para el 14-D ante el Ceuta-, así como las de larga duración de Sandro Ramírez y Jere Recobita, Luis García viaja hoy a Castellón con Gil, Enrique y Pejiño en la lista de la UD Las Palmas.

El reto es tomar el SkyFi Castalia y sepultar una sequía de 72 años después para seguir invictos de visitante. El pulso del domingo (20.00 horas, LaLiga TV) puede significar la continuidad en el liderato compartido con Dépor y Racing a a 32 unidades, así como elevar a nueve el número de jornadas invictos. Otra de las curiosidades es si el estratega ovetense será capaz de encadenar 16 onces inicales diferentes. Todo un ejercicio de trilerismo táctico.

Es una contienda ante un CD Castellón que cuenta con Alberto Jiménez de capitán -que anotó en la última jornada-, y que llega en un gran momento tras tumbar al Andorra de forma contundente. Llevan cuatro jornadas sin perder y dos derrotas consecutivas con ocho tantos a favor. En las filas amarillas, hay que hacer sitio a Kirian, que se quedó sin minutos en el último pulso ante los manchegos.

Imagen de la UD Las Palmas para felicitar el Día de Acción de Gracias, con Kirian troceando el pollo, en una mesa con Súarez, Jesé y Viera. / LA PROVINCIA / DLP

1.- Invencibles: la UD no pierde desde el 27 de septiembre. En Castellón busca el domingo la novena jornada sin besar la lona y ampliar la renta con el séptimo clasificado, que marca la frontera con la disputa del playoff. En este punto de la clasificación, tras 15 jornadas, los amarillos cuentan con ocho puntos sobre el séptimo clasificado, posición que defiende el Córdoba CF. Lo realmente meritorio, es que los grancanarios no pierden fuera de casa desde mayo del 2025, en el cierre del pasado campeonato en Primera en Cornellá ante el RCD Espanyol. Con 13 puntos lejos de Siete Palmas, solo el Dépor de Yeremay cuenta con mejores números (14 unidades).

2.- ¿Lo volverá a hacer?: Luis García no ha repetido once. Quince jornadas, quince alineciones iniciales para presumir de defensa de hormigón -solo nueve goles en contra tras 15 jornadas-. Con Marvin Park listo, también dispone de Pejiño, Gil y Clemente.

Enzo y Amatucci portarán la batuta con Viti, Barcia, Mika y Enrique Clemente en la mejor retaguardia de la competición. Dinko Horkas es intocable, así como Lukovic. Gil, Fuster y Pejiño maravillaron ante el Albacete y desde el banquillo pueden emerger Jonathan Viera o Jesé. Tampoco hay que olvidar al citado Kirian, que se quedó en la última jornada sin minutos. No permanecía inédito, desde su condición de suplente, desde la segunda vuelta de la 22-23 con Pimienta -el curso del vuelo a la máxima categoría-.

Amatucci. / LA PROVINCIA / DLP

3.- Amatucci, ¡pero de qué planeta viniste!: No hay 'Aledependencia', porque la UD maravilló ante el Albacete en la última jornada. También se ha ganado sin Lukovic. Los únicos jugadores indispensables son Dinko Horkas y Sergio Barcia (los dos llevan 1.350 minutos). En esa nómina de figuras con jerarquía, un Amatucci líder y distribuidor exquisito del juego. Se las verá con Gerenabarrena y Diego Barri.