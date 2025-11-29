La previa: La UD Las Palmas del algoritmo busca la hazaña nunca vista

El escudo del algoritmo y la IA tiene una cita de riesgo. Noventa minutos en el infierno de los infiernos. La UD quiere elevar su registro de imbatibilidad lejos del Gran Canaria -van siete salidas sin besar la lona por primera vez en sus 54 temporadas en Segunda- en un recinto maldito con nombre de videojuego.

El Skyfi Castalia del CD Castellón permanece inalcanzable para los grancanarios desde 1953. Desde las 20.00 horas, los pupilos de Luis García Fernández, con las ausencias de Ale García, Sandro Ramírez y Jere Recobita por lesión, así como de Marc Cardona, Iñaki y Adam Arvelo por decisión técnica, aspiran a igualar al Dépor al frente de la tabla con 32 puntos en 16 fechas.

Lukovic. / LA PROVINCIA / DLP

La formación orellut de Pablo Hernández, exjugador del Valencia y Leeds United, acaricia el playoff (van séptimos) y acumulan cuatro jornadas sin perder -diez puntos de los últimos doce en litigio acabaron en su casillero-. La UD lleva ocho fechas invicta y un nueve de nueve en sus tres últimas contiendas. Combate de altura.

Álex Suárez, ayer, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF. / LA PROVINCIA / DLP

El regreso de Marvin Park le brinda al estratega ovetense la opción de fabricar un costado derecho eléctrico con el balear y Viti Rozada. Valentín Pezzolesi aguarda en el banquillo de recambio en la mejor retaguardia del fútbol profesional. Sergio Barcia y Mika Mármol son de Primera por su contundencia y nivel ofrecido. El vigués apunta a seguir de amarillo tras dar luz verde la UD a ejecutar la opción de compra en junio al Legia de Varsovia.

Por su parte, el de Terrasa acaba su vínculo a final de temporada y en enero puede firmar con cualquier equipo. Su excelente rendimiento le aleja de la Isla. Maneja cifras inalcanzables, pero compite con la devoción de un samurái. Enrique Clemente, que tiene apalabrada su renovación hasta 2029, es otro de los príncipes del rigor de esta UD infranqueable que se medirá a Adam Jakobsen (tres tantos), Cala (4), Cipenga (3), Mabil (1) y Barri (1).

Mellot. / LA PROVINCIA / DLP

El Castellón de Pablo Hernández comparten líneas ideológicas con la UD de Luis García. Mismo sistema (4-2-3-1) y la presión sanguinaria sin balón. Además, lideran la tabla de control de balón de Segunda (57% para los amarillos y 55% para los orelluts). Son tan parecidos, que el ‘21’ del Castellón lo lleva el artista Cala -pichichi de la formación blanquinegra-. El otro ‘21’ tratará de exprimir su condición de revulsivo. Un rol que funciona en esa recta final para elevar la cuota de adrenalina.

Alberto Jiménez, en el Nacional de Andorra. / LA PROVINCIA / DLP

Matiz de once goles en contra

Existe una diferencia entre estos dos modelos futbolísticos siameses. El Castellón ha encajado veinte tantos por los nueve de la UD. Esos once tantos se convierten en una distancia de nueve puntos para los de Luis García Fernández. En la cuarta posición por el empate del Almería, los amarillos quieren seguir de fiesta. A la toma del feudo imposible con Lukovic, Pejiño y Fuster como estiletes despiadados.

El majorero Alberto Jiménez y ex del Tenerife es el capitán orellut. Expedientado por el club chicharrero-fue pillado en un club nocturno en pleno confinamiento-, ahora es el rey del mambo. En esa zaga, otro ex del Teide como Mellot. Ganar tiene doble premio.