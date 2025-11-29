La UD Las Palmas se codea con la aristocracia europea de las cinco grandes ligas

La UD Las Palmas de la regeneración es también la de los récords. En las 15 primeras jornadas de maratón y tras siete salidas, los amarillos no saben lo que es perder lejos del Estadio de Gran Canaria. Con una estadística de 8 partidos ganados, cinco empatados y dos perdidos —ante el Málaga y Almería—, los de Luis García son junto al Betis, Bayern de Múnich y el Milan el único equipo de Primera y Segunda de las cinco grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania) que no ha perdido a domicilio este curso.

El Betis de Isco Alarcón es, probablemente, el más meritorio al tener en cuenta el exigente calendario, en el que los béticos alternan la competición doméstica con Europa y la Copa del Rey. Cabe destacar que uno de los secretos del técnico verdiblanco Manuel Pellegrini tiene que ver con el modus operandi de Luis García: hacer rotaciones y agradar, en su medida, a la totalidad de la plantilla haciendo que todos se sientan partícipes. Ni Balaídos, el RCDE Stadium o La Cerámica han podido con la fortaleza del Betis. Mañana, el Sánchez Pizjuán será la prueba de fuego. Por su parte, el Bayern de Múnich directamente no sabe lo que es perder este curso. Son primeros en la Bundesliga con 34 puntos y cuenta con 11 victorias y un empate mientras que el Milan sólo ha perdido un partido, en la primera jornada ante el Cremonese.

El conjunto grancanario, que mañana (20.00 horas, LaLiga Hypermotion) se enfrenta al Castellón, afronta el doble reto de la jornada: romper el maleficio de Castalia 72 años después y mantener la etiqueta de invictos a domicilio dos semanas más. Una imbatibilidad a la que hay que sumar los nueve goles encajados en los 15 partidos que se han disputado, siendo el equipo menos goleado tanto de la categoría de oro como la de plata. A principios de octubre, Luis García expresó que una de las obsesiones de la UD para lograr el objetivo del ascenso era ser el conjunto que menos goles encajase, y por el momento el trabajo del grupo está dando resultados positivos.

Cinco de los 18 goles son de defensas

El talento a nivel defensivo de la UD Las Palmas es una de las claves numéricas del equipo, con un vestuario unido capaz de realizar en conjunto todas las labores: defender y atacar. Una realidad que se refleja en los goles que ha anotado el conjunto amarillo, puesto que de los 18 tantos, cinco corresponden a defensas —Barcia, Mika Mármol y Enrique Clemente—. Además, las tácticas del entrenador ovetense han logrado ganar el pulso en terrenos hostiles, de modo que este curso la UD ya logró mantenerse en estadios como El Plantío de Burgos o El Alcoraz de Huesca, cosechando un punto en cada uno de ellos.

Enrique Clemente festeja su gol maradoniano ante el Córdoba / LOF

Aunque los amarillos están lejos de entrar en los libros de historia y luchar con los más grandes —en marzo de 2025, el PSG igualó el récord que tenía el Milan desde los años 90 con 38 partidos invictos en la Ligue 1—, lo cierto es que están en el camino a seguir para coronarse. El club grancanario ya se codea con la aristocracia europea de las cinco grandes ligas europeas, y esta noche quiere dar un nuevo paso en la historia en un campo maldito. A la UD le gustan los desafíos.