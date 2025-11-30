Un autogol castiga demasiado a Las Palmas Atlético en el Anexo

Las Palmas Atlético firmó su primer empate del curso como local en un partido que estuvo a punto de llevarse de no ser por un autogol de Carlos Navarro con el choque ya casi finalizando (1-1). La superioridad del grupo dirigido por Raúl Martín —que se queda a la misma distancia de las dos zonas de promoción— se tradujo en un golazo de Elías Romero mediada la segunda mitad, que solo dio para un punto tras ceder, otra vez, un tanto pese a la superioridad numérica.

La Vela Chica arrancó decidida a marcar pronto, pero se topó, en el primer sexto de partido, con un rival replegado y con las líneas juntas para neutralizar el juego más vertical de su oponente. Un tiro desde la frontal de Javi Martínez, que no cogió rumbo, expresó la superioridad amarilla en un tramo en el que el juego se abría a medida que el Conquense se desplegaba con más voluntad que criterio.

Con el balón viajando de área a área, el filial amarillo encontró la fluidez deseada, traducida en un manojo de ocasiones cuando se acercaba el descanso. Así llegó la más clara, en los pies de Iván Medina, tras una pared entre Jerobe y Sergio Rivares, mal resuelta por el delantero teldense con un tiro cruzado pese a tener al portero ya vencido.

Elías sigue de dulce pese a no sumar la victoria

La reanudación no alteró el marcador hasta que Elías firmó la jugada de la matinal: una caída por su flanco, un recorte hacia dentro y un disparo con la pierna cambiada que voló a la escuadra de Adri López, imposible de atajar. El gol dio más brío a los locales, empeñados ahora en ampliar la renta con otra acción del propio Elías, que sacó partido de un error de la zaga con una vaselina que el guardameta evitó fuera del área, acción que además le costó la expulsión.

El Conquense, cuyo balance ofensivo se limitó a un remate ingenuo de Álvaro González, terminó por sacar rédito —casi con el partido abocado a la prolongación— de un error en una salida por alto de Killane. A corregirlo acudió Carlos Navarro, pero el central acabó consumando la tragedia al introducir el balón en su propia portería para el empate. Sin tiempo para más que la precipitación, pese a la superioridad numérica, Las Palmas terminó por entregar dos puntos en un final decepcionante para los méritos acumulados