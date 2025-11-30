Kirian se cae de la lista por un virus y segundo once sin canarios en la UD Las Palmas
Iñaki ocupa la plaza del '20', que ya está en la Isla, y la banda derecha es de Viti Rozada y Marvin Park para batir al CD Castellón en el infernal Castalia; Luis García saca su 16º once diferente y no hay jugadores del Archipiélago
Kirian Rodríguez, baja por una indisposición estomacal, en la relación de 23 jugadores de la UD Las Palmas, que cuenta con el canterano Iñaki como novedad. En relación al once para medirse al Castellón en el SkiFi Castalia, la principal novedad es la presencia de Marvin Park por Iván Gil. De tal manera, que figuran Dinko Horkas, Marvin, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Enzo Loiodice, Amatucci, Pejiño, Fuster, Viti Rozada y Lukovic. Causan baja para este pulso, el citado Kirian, así como Ale García, Sandro Ramírez y Jere Recobita.
Se quedó en la Isla Adam Arvelo, atacante tinerfeño que suma cero minutos en la competición liguera. Por otro lado, Marc Cardona también fue descartado por Luis García y apunta a salir en el mercado invernal.
En el banquillo del recinto orellut, donde estarán en el palco los ex de la UD y jugadores del Villarreal Alberto Moleiro y Sergi Cardona, figuran Churripi, Adri Suárez, Herzog, Álex Suárez, Iñaki, Valentín, Iván Gil, Mata, Jonathan Viera, Cedeño, Herzog y Cristian Gutiérrez.
Helguera ya habla del mercado
El director deportivo Luis Helguera confirma que ya "están trabajando" en el mercado invernal. Además, tilda de "muy difícil" la contienda ante el Castellón. "Nos vamos a medir a un rival con muchísimo ritmo y habrá que tener personalidad para hacerles daño cuando podamos; se trata de un rival muy físico, tremendamente ofensivo".
Se le trasladó por si ya estaban trabajando en reforzar el plantel para el próximo mercado invernal y respondió que ya están listos para afrontar cualquier escenario. "Estamos trabajando en el mercado, aunque hay que reconocer que aún estamos lejos [finaliza el próximo 31 de enero]".
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- Llega la lluvia a Canarias: la Aemet avisa de más nubes y descenso térmico este miércoles
- La familia numerosa del desahucio de Ingenio ya tiene vivienda
- Reabre la mítica tienda de aceite y vinagre de Teror: así es su combinación de tradición y modernidad
- Los sicarios mataron a ‘El Conejero’ por error al confundirlo con otro hombre
- Las Palmas de Gran Canaria expropia una casa terrera en Guanarteme para el paseo peatonal sobre La Ballena
- Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico