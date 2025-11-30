La UD Las Palmas patina en la noche de los horrores (1-0)

Perder por incomparecencia. Y también por inoperencia. Adiós al récord de imbatibilidad de visitante en Segunda de una forma incontestable (1-0). La UD no se presentó y sucumbió en la noche de los horrres en el SkiFi Castalia ante un CD Castellón que se agarró al tanto de Suero (76').

Por insistencia y merecimientos, los orelluts se llevan los tres puntos de forma justa ante un rival invisible en ataque hasta el tramo final con la aparición tardía (desde el 78') de Jonathan Viera, Jesé Rodríguez, Cristian Gutiérrez e Iñaki. El toque de corneta del miedo ante un enemigo que tiró de orgullo, coraje y de potencia en las bandas -impecable la actuación de Mabil-.

A la octava salida, llegó un varapalo incontestable ante un Castellón enérgico, directo y que desplegó un fútbol agresivo. Con la baja de Kirian Rodríguez por un virus, el padecimiento fue la nota constante de 94 minutos de asedio local.

Enzo Loiodice trata de controlar el esférico ante la oposición de Barri y Pablo. En segundo plano, Viti. / LA PROVINCIA / DLP

Faltó físico, voluntad, orden y valentía con los cambios. No hubo manera de frenar a Camara y Mabil, que se alinearon con Cala en un frente ofensivo de pocos toques. Con 18 remates -ocho en el primer tiempo-, el Castellón encontró una ventana en el costado derecho, con un Viti Rozada superado. Marvin Park también dejó constancia de su debilidad a la hora de defender y la mejoría fue insuficiente. Pero la batalla se comenzó a perder por esa autopista diestra. Dinko regaló un serial de paradas de oro para evitar un marcador de sonrojo.

En el primer tiempo, la película de un dominio dictatorial de un Castellón a lomos de Camara y Nabil. Ocho remates sobre el arco de Horkas y recen todo lo que sepan. Exhibición del croata y la sensación de alivio con la fórmula del centro y remate. No había más. La UD se olvidó del juego por dentro para hipotecarse con las cabalgadas de Pejiño y Marvin Park. Superados en todas las líneas, Barcia, Mika y Enrique tuvieron que multiplicarse en una de las noches más negras del bloque de los récords. Alberto realizó coberturas dinámicas e inteligentes ante un Lukovic que solo en una ocasión puso en apuros a Matthys en el primer tiempo. Fue un monólogo. A Fuster le tocó la versión plomiza y en ese combate cuerpo a cuerpo, no había evidencias de la UD de hormigón. Las segundas jugadas dieron oxígeno y petróleo a los de Pablo Hernández, que solo vieron peligrar el partido en la recta final.

Fue el retrato de una UD sin el balón, sin personalidad ni fantasía. Con Viera, Jesé y Cristian Gutiérrez, se disparó el volumen de ocasiones pero sin puntería. Un tiro de Gil, otro de Marvin y el empeño ciego de Lukovic. La noche de los horrres y que retrató la falta de respuesta de Luis García en un banquillo que fue una silla eléctrica.