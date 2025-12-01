La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas niega haber tenido denuncias previas del entrenador detenido por abusos a 61 menores

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) ha emitido su primera valoración oficial sobre el caso Fake manager, investigación en la que fue detenido Kenneth V. V., un joven entrenador grancanario acusado de presuntos abusos sexuales, grooming y conductas de carácter sexual hacia al menos 61 menores vinculados al ámbito deportivo.

El responsable de Comunicación de la FIFLP, Mario García de la Santa, subrayó que la federación no tenía "ningún conocimiento de estos hechos que ahora se le acusan” y que se enteraron del caso a través de los medios de comunicación.

Sin denuncias internas y con certificados exigidos por ley

La Federación explica que el detenido ingresó en el Comité Técnico de Árbitros con 17 años, donde permaneció dos temporadas (2017-2018 y 2018-2019) sin que constara ninguna incidencia reseñable.

Posteriormente, el joven encadenó distintos roles en el fútbol base:

Delegado de equipo o encargado de material en varias entidades deportivas entre 2019 y 2021.

en varias entidades deportivas entre 2019 y 2021. Entrenador titulado desde 2022 , con el título de Técnico Deportivo de Grado Medio obtenido en el IES Celomonson.

, con el título de Técnico Deportivo de Grado Medio obtenido en el IES Celomonson. Licencias federativas como técnico en las temporadas 2022-23, 2023-24 y 2024-25, hasta su dimisión en octubre de 2024.

García de la Santa destacó que todas sus altas federativas fueron concedidas tras presentar un certificado negativo de delitos sexuales, tal y como exige la normativa vigente: “Estas licencias siempre se tramitaron con la documentación requerida. No consta ninguna denuncia ni advertencia previa sobre su conducta”.

La FIFLP expresa su solidaridad con las víctimas y recalca que está a disposición de las autoridades para colaborar en lo que sea necesario.

El ojeador de fútbol grancanario detenido por cometer presuntos abusos sexuales / LP/DLP

Un caso que golpea al fútbol base canario

Según la investigación adelantada por La Provincia, Kenneth V. V., de 25 años, habría contactado con menores a través de redes sociales y del entorno deportivo, ofreciendo entrenamientos personales, planes físicos y asesoramiento nutricional por 30 euros la hora. Llegó incluso a formar parte del cuerpo técnico de un proyecto de inserción social de la UD Las Palmas.

La Guardia Civil lo detuvo tras hallar en su teléfono conversaciones, fotografías, enlaces pornográficos y supuestas prácticas sexuales, recopilados a lo largo de más de seis meses de pesquisa. La operación se activó tras múltiples testimonios y el análisis del material digital intervenido.

Los investigadores consideran que el detenido entrenó o tuvo contacto deportivo con cientos de adolescentes durante los últimos años, lo que ha ampliado el alcance del caso y obligado a examinar más dispositivos, testimonios y posibles nuevas víctimas.

La FIFLP afirma que seguirá colaborando con la investigación y reitera su condena: “Nos solidarizamos con las víctimas y ponemos a disposición de las autoridades toda la información que sea necesaria para esclarecer los hechos”. El caso Fake manager continúa abierto y bajo secreto parcial, mientras los cuerpos policiales tratan de determinar el alcance real de los hechos y si pueden existir más afectados.