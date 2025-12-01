En la UD Las Palmas hablan de Kenneth: "Pitaba partidillos y no vimos nada extraño; estamos alucinados"

¿Qué hizo Kenneth V. V. en su ciclo en la UD Las Palmas? El Kenneth que ejercía de árbitro y que recogía los conos en el Anexo de Siete Palmas con el Equipo D de la cadena. El pederasta que ha sembrado el terror en el fútbol base grancanario estuvo menos de una temporada en la Casa Amarilla. "Estamos alucinados y en estado de shock, hay que dejar trabajar a la Justicia, pero de su paso por la UD no puedo decir nada malo", advierte Manuel Rodríguez 'Tonono', jefe de Captación y Formación del club 'pío pío'.

Manuel Rodríguez Tonono, director de Formación y Captación de la UD Las Palmas. / LA PROVINCIA / DLP

Llegó como delegado y árbitro del Real Club Victoria. "No estaba en el organigrama de Las Palmas y llegó por su amistad con Pedro, uno de los entrenadores del Equipo D. Vino y se fue a los pocos meses y hablaba poco", relata Tonono, que además insiste que no hubo incidente alguno.

Presentación del Equipo D de la UD Las Palmas, con Tonono, Juan Manuel Rodríguez, Pedro, la juez Reyes Martel y el detenido Kenneth (2º, desde la derecha y de pie) en 2021 en el Anexo. / LA PROVINCIA / DLP

Investigado por 61 presuntos abusos con menores de edad del fútbol base grancanario, Kenneth V. V. se hacía pasar por agente FIFA y entrenador personal -carecía de antecedentes hasta su detención-. El joven de 25 años, que ya ingresó en la cárcel de Tahíche hace dos semanas, entró en la UD Las Palmas al poco de arrancar la 21-22.

Lo hizo como colaborador y asistente del plantel del Equipo D, que está enfocado a ayudar a los jóvenes para su reinserción social y que están serios apuros económicos -de esa idea germinó y salió el futbolista Bassinga, ahora en las filas de la AD Ceuta de Segunda, y que llegó a debutar con Luis Carrión en Primera División-.

El citado proyecto social y deportivo cuenta con la dirección y mecenazgo de la jueza Reyes Martel-. "Fue un mero colaborador y que llegó en silencio. No llevaba los 'entrenos', estaba en un plano secundario y apenas duró unos meses", realzan. Descartan que fuese la mano derecha de Juan Manuel Rodríguez, con 125 partidos en el banquillo de la UD, o que tuviese un vínculo especial con los futbolistas.

No cobraba

Además, descartan cualquier conducta delictiva, porque hubiesen aplicado el protocolo para la denuncia y pertinente expulsión. "Era un voluntariado no retribuido y colaboraba en los entrenos, así como para pitar partidillos. Pero no ejercía de entrenador en materia formativa o de dirección de juego. Para eso, ya teníamos a dos entrenadores como Juan Manuel Rodríguez y Pedro Montesdeoca", puntualizan desde filiales.

En la factoría

Nada hacía pensar que Kenneth podía haber estado en contacto con más de cien menores del fútbol base grancanario. "Jamás vimos nada extraño, porque si fuese así no tendría cabida en la UD ni en este proyecto", detallan desde la base de la UD. La jueza Reyes Martel se enteró ayer por este medio de la detención e investigación por 61 presuntos abusos a menores. "Pues no tenía ni idea, sinceramente no me suena".