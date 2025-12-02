De iconos a bomberos de la UD Las Palmas en el 78': otro marrón para Viera y Jesé

De viejos rockeros a bomberos para intentar apagar el fuego de la derrota. Jonathan Viera y Jesé Rodríguez saltaron al verde de Castalia en el 78' para intentar salvar una situación incómoda en un tiempo insuficiente. No tienen la confianza real de un míster que recurre a ambos para aportaciones residuales, sobre todo en el caso de Jesé, que en las 16 jornadas que han discurrido su protagonismo en el terreno de juego no llega a los 100'.

Banquillo de la UD Las Palmas en Castalia, con Viera y Jesé entre abrigos y mantas / LaLiga

El capitán, que afronta su última temporada como jugador profesional antes de colgar las botas, es el 16º en la tabla de minutos del vestuario amarillo con 301 minutos y una titularidad. Ha disputado 10 partidos y fue titular en la derrota de la UD con el Almería en el Estadio de Gran Canaria. Ante el Cádiz disputó los últimos 25' y después se ausentó cinco partidos por una lesión muscular.

El '21' ha ofrecido detalles de su calidad siempre que ha podido y tiene en sus estadísticas una asistencia. Sin contar su primer partido con la UD tras su regreso en El Nuevo Arcángel ante el Córdoba que jugó 11', sus participaciones han sido más reseñables que la de su buen amigo Jesé. De normal, siempre que ha saltado al verde ha sido para más de 20', a excepción del encuentro ante el Valladolid que jugó 15', y el último ante el Castellón que fueron 12' más el descuento.

Jesé, el menos utilizado en la UD

El bichito, por su parte, es el jugador menos utilizado por Luis García exceptuando a Adam Arvelo y a los 'platanitos' Arturo y Carlos Navarro, que jugaron la Copa del Rey. En este sentido, figuras como Jaime Mata o Pezzolesi —que jugó los 90' de Copa en Extremadura y algunos minutos en el primer partido de Liga ante el Andorra antes de ver la roja—, suman más minutos que el ex del Real Madrid.

Jonathan Viera en un lance del partido en Castellón / LOF

Aunque llegó con ganas de demostrar en el campo, Jesé no ha podido deslumbrar con el balón en los pies. En su presentación aclaró que entendía los roles en el equipo y que aceptaría cualquier decisión técnica. Confesó que cambiaría cualquiera de sus títulos por un ascenso vestido de amarillo pero por el momento su protagonismo se ha ceñido a lo mínimo, con siete partidos y alternando lesiones con los últimos minutos de juego.

Luis García parece no contar con Jesé a pesar de la falta de gol, optando por otros jugadores antes que él

En este aspecto, el partido que más tiempo estuvo sobre el verde fue ante el Albacete con 26' seguido del Leganés con 21'. De resto, sus destellos se han resumido a menos de 15' de gloria, en los que aportar sus cualidades se complica. A esto se une la poca confianza que Luis García ha demostrado tener en él, y en la que a pesar de estar en la cuerda floja del gol, prefiere tirar de otros jugadores o posiciones antes que recurrir a la pegada de Jesé, al menos por intentarlo.

La misión del bombero

Una situación que está empezando a incomodar a dos figuras que llegaron como fichajes bomba a la UD Las Palmas de la regeneración y que no están teniendo el rendimiento esperado. El último episodio se remonta a la noche de los horrores en Castalia, cuando una UD sin ideas perdió la etiqueta de invicta a domicilio por la falta de gol. Los viejos rockeros saltaron en el 78' para intentar sofocar un fuego que se estaba expandiendo con rapidez con el tiempo jugando en contra.

Ambos quieren decir adiós a su etapa como amarillos por la puerta grande, y para ello tienen 26 jornadas por delante. El enigma está en si los minutos que hasta ahora tienen aumentarán o si por el contrario se irán disipando hasta que la veteranía que poseen quede anclada a los entrenamientos en Barranco Seco.