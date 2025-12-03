Los olvidados en la UD Las Palmas: cada minuto de Cedeño le cuesta al club 5.882 euros

Cada minuto del mundialista Edward Cedeño le cuesta a la UD Las Palmas 5.882 euros. El centrocampista panameño, por el que se abonó un traspaso de 500.000 euros, ha participado con 85 minutos tras la disputa de las primeras 16 jornadas de competición liguera.

Ha participado en seis contiendas y en una fue titular (en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba CF). En la última jornada, salió en la foto del Binter y voló a Castellón. Sin embargo, y a pesar de la baja de Kirian Rodríguez por un virus, Iñaki, que reemplazó al de Candelaria, fue el elegiado por el estratega ovetense para la recta final del pulso ante el Castellón en el SkiFi Castalia.

Alineación de la UD Las Palmas, en la última jornada ante el Castellón. / LOF

Luis García Fernández ha utilizado a 25 jugadores. Solo figuran sin participar por decisión técnica, los porteros Churripi y Adri Suárez, así como Adam Arvelo. Por lesión, Sandro Ramírez no ha podido estrenarse en este curso y Jere Recobita (alcanzó los 179') ya es baja para lo que resta de temporada por una rotura del cruzado anterior de la rodilla.

Solo once de los 25 futbolistas han superado el umbral del 50 % de los minutos jugados (la frontera de los 720') lo que evidencia que no se trata de una UD coral o democrática. La meritoria temporada de la UD se fundamenta en los 'once gladiadores' que han devorado el cronómetro de la popularidad. Luego figuran quince, de Álex Suárez (623') a Viera (301'), en una segunda línea.

Edward Cedeño, durante su presentación, el pasado julio en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

La línea silenciosa

Otro jugador del plantel, por el que se pagó traspaso, es el lateral y extremo zurdo Cristian Gutiérrez. Lllegó del Eibar, tras abonar la entidad amrilla 750.000 euros, y computa 233'. Dentro de esta categoría de los jugadores que no llegan al 50 % de los minutos, figuran el citado Álex Suárez (623'), Mata (37'), Jesé Rodríguez (96'), Marc Cardona (134'), Churripi (0'), Herzog (73'), Viti Rozada (630'), Cedeño (85'), Kirian Rodríguez (183'), Jonathan Viera (301'), Cristian Gutiérrez (233'), Pejiño (421'), Iñaki (122'), Valentín (21') y Adam Arvelo (0').

Por su parte, la relación de los once monarcas del reloj de arena la componen: Dinko Horkas (1.440'), Marvin Park (1.122'), Mika Mámrol (916'), Enrique Clemente (1.235'), Sergio Barcia (1.440'), Iván Gil (742'), Enzo Loiodice (1.143'), Fuster (1.199'), Amatucci (1.323'), Ale García (1.124') y Lukovic (993').