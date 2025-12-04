La contienda de los contrastes: la UD Las Palmas vale 19,7 millones más que el herido Mirandés

La contienda de los contrastes. La UD, cuarta en la tabla, recibe este lunes (17.30 horas, LaLiga TV) en el Gran Canaria al CD Mirandés, penúltimo. Es una batalla total marcada por las diferencias elocuentes de dimensión social y presupuestaria. Los amarillos tienen 26 millones más de presupuesto y 5,5 kilos más en el techo salarial -la cifra autorizada a tenor de los ingresos para poder fichar y abonar salarios-. Con 10 goles en contra, el rigor de Luis García Fernández es la mejor retaguardia de Segunda y Primera. Reciben un tanto cada 144 minutos.

Por su parte, la formación rojilla, dirigida por Jesús Galván, es el más goleado de la categoría de plata (26). Encajan cada 55’. Además, 128.420 fieles más han alentado a la UD en el Gran Canaria que al Mirandés en Anduva -ver tabla del margen inferior de la publicación-.

Se ven las caras, un galeón atómico, fundamentado en el compromiso defensivo, que lleva doce jornadas en puestos de playoff -tres de ellas en ascenso directo-, ante un rival herido, que encadena ocho jornadas (54 días) en el abismo. Desde que cayó el 11 de octubre en la zona roja de descenso, no ha logrado salir. Ahora está a tres puntos.

La UD contabiliza 36 temporadas en Primera y el Mirandés jamás ha pisado el paraíso. En el pasado curso, fue eliminado en la final del playoff de ascenso por el Real Oviedo de Paunovic. Se quedó a las puertas de su estreno en la liga del caviar. El valor del plantel de Luis García Fernández, y confeccionado por Luis Helguera, es de 39,3 millones. Por su parte, el del bloque rojillo, diseñado por Alfredo Merino se fija en 19,6 kilos.

El informe contable pío pío para esta aventura por el noveno ascenso a Primera es de 35 millones. El del modesto Mirandés, se fija en nueve. Merino se vio obligado a completar 22 fichajes -17 llegan a cedidos como el hijo de Samuel Eto’o, Etienne- en un modus operandi de elevado dosis de riesgo.

El ariete uruguayo Gonzalo Petit es la estrella de un equipo con su segundo entrenador tras el despido de Fran Justo. El atacante charrúa está valorado en cuatro millones, seis menos que Mika Mármol, el mimbre de mayor tasación en el vestuario pío pío. El grupo de Luis García vale 19,7 millones más que los de Galván. Distancias considerables, que quedarán reducidas a la mínima expresión el lunes en el Gran Canaria. Tras siete visitas a la Isla, solo han ganado en una ocasión y en plena pandemia (0-2) -25 de noviembre del 2020-.

Carlos Fernández, otra vez

El pichichi rojillo es el ex del Sevilla Carlos Fernández -batió a la UD de Setién en 2016 en Nervión- con seis goles. Petit (4) marcha en la relación de pólvora para un proyecto que trata de eludir la guillotina. Los amarillos, que solo han caído en dos ocasiones de local ante Almería y Málaga por la mínima, han congregado en las ocho jornadas en el Gran Canaria a un total de 154.947. Por su parte, los jabatos han recibido el aliento de 26.527 con una media de 3.316.

Casi toda la población de Miranda de Ebro puede entrar en el Gran Canaria (con capacidad para algo más de 32.000 fieles). Tras caer en Castalia, a los isleños solo le vale ganar para seguir en la aristocracia. Lo tiene en la mano en la contienda de los contrastes. Por presupuesto, historia, aliento y valor del plantel, debe salir victorioso. Pero este negocio es indescifrable. «No nos fiamos de nadie, será durísimo», avisan en la UD.