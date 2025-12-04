Jesé toma el micrófono y quiere ajustar cuentas con goles en la UD Las Palmas: "Estoy preparado"

Jesé Rodríguez Ruiz, a todo gas. El delantero de la UD, que ha disputado 96 minutos en 16 jornadas (1.440’), no se cortó a la hora de analizar su rol residual en el acto promocional del patrocinador Domingo Alonso y Volkswagen Canarias.

«Lo importante es que el equipo está arriba [cuarta posición y a tres puntos del segundo cuando restan cinco jornadas para el final de la primera vuelta], individualmente trabajo lo mejor que puedo en el día a día y poco más le puedo decir. Es importante seguir arriba en la tabla; cuando tenga los minutos que tenga, pues trataré de aportar. Lo importante es estar preparado y lo estoy», apostilló con talante serio y mirada al tendido.

Jey-M o Big Flow, apodos artísticos del exjugador del Madrid y PSG en sus coqueteos con el reguetón, no ha jugado de titular. No tiene el mimo de Luis García Fernández que sí recibe Milos Lukovic (cuatro dianas, trece partidos y trece de titular, 993’). Tras superar una lesión muscular y perderse la pretemporada, el ‘10’ de la UD se declara apto para acudir al rescate de un proyecto que acudirá al mercado invernal para reforzarse.

Magüi Melián (c), CEO de Domingo Alonso, Luis García Fernández, Jonathan Viera y Patricio Viñayo García sostienen la elástica con el número uno y el patrocinador Volkswagen, ayer, en el acto promocional en el Gran Canaria. Detrás, Mata (1i), Enzo Loiodice, Lorenzo Amatucci, Álex Suárez, Ale Carcía, Sergio Barcia, Enrique Clemente, Jesé y Edward Cedeño. / ANDRES CRUZ

En ese mapa del gol, Marc Cardona se cayó de la lista de convocados ante el CD Castellón y no acudió al acto promocional de Domingo Alonso -figuraban el bicampeón de la Liga de Campeones Jesé, Viera, Kirian, Álex Suárez, Mata, Enzo Loiodice, Amatucci, Dinko, Álex Suárez, Ale García, Sergio Barcia, Enrique Clemente y Cedeño-. El ariete leridano es otro de los proscritos. Ni cuenta ni ve puerta. Su futuro pasa por una salida en el mercado de invierno. Con el colombiano Nico Benedetti cerrado -ya es un clamor desde su entorno- por la dirección deportiva de Luis Helguera y Vicente Gómez, falta saber el nombre del ariete que suplirá al pichichi del curso del ascenso 22-23 con Pimienta (hizo siete dianas).

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, admite que toca reforzarse. «La dirección deportiva trabaja en ello; el míster tiene toda la información y hay que hacer un esfuerzo por las lesiones. Hay que apuntalar el equipo y reforzarlo (...) Benedetti es una alternativa clara; nos interesa mucho, lo podremos hacer. Todavía no está cerrado, en semanas sabremos el desenlace. El míster está centrado en estas tres jornadas para ir a Navidad [ante Mirandés, Ceuta y Cultural] y cuando acaben, llegará una reunión con la Comisión Deportiva y cuerpo técnico. Estaré presente y se tomarán las decisiones para acometerlas en enero», relata en Cope Gran Canaria.

No aclara el futuro de Adam Arvelo -inédito en Liga-. «Esa ficha no te molesta pero no va a salir, todos no pueden participar (...) Aunque lo mismo en tres semanas, todo cambia y te digo otra cosa. Cuando me den las explicaciones y si me convencen...En este minuto, no se puede adelantar nada, no te puedo ser todo lo explícito que me gustaría serlo en relación a los nombres de jugadores para traer y para salir, pues tampoco. El míster debe comunicarle a la dirección deportiva si quiere prescindir de alguien». Tras el veredicto de Luis García, pasa a la sesión colegiada. «Así es como se debe actuar en una empresa tan especial como ésta».

Marc no juega desde el 19 de octubre (participó con 11’). Mata, desde el 24 de octubre (19’). Sandro no ha debutado tras operarse en julio. Con Recobita KO, Arvelo tiene el plan del silencio. Jesé saltó en el 78’ en Castalia en la última fecha. Es el que menos cobra (60.000) y el más criticado. «No está ni para el San Mateo...Tiene un trote cochinero», se dijo en una tertulia radiofónica. Bajo la tempestad, el ‘10’ quiere encender su bólido. Está listo para la batalla del lunes contra el Mirandés en el Gran Canaria (17.30). Es del club de las cero titularidades, con Mata, Arvelo, Valentín, Sandro y los porteros Adri Suárez y Churripi.