LaLiga Promises Sub-13 le cuesta al Cabildo 500.000 euros y generó 19 millones en 2024

El belén de José Ramón de la Morena aterriza en el Gran Canaria. La vigesimonovena edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures, el campeonato por antonomasia del fútbol formativo sub 13 y que ha sido el primer capítulo competitivo de Tana, Andrés Iniesta, Rodri o Yamal, amplía su rango a los dieciocho equipos y tendrá lugar por primera vez en la historia en el recinto de Siete Palmas -con la presencia de la UD Las Palmas, así como Inter, Borussia, Real Madrid o PSG-.

El periodista radiofónico De la Morena, uno de los organizadores del evento a través de su fundación, ha catalogado al torneo como el "Belén de la Navidad del fútbol" y ha insistido en que "debe estar en Canarias". La cita se disputa del 27 al 29 de diciembre y vale de termómetro para analizar el estado físico de la cantera mundial. "Alguno de estos chavales jugarán en el Mundial 2030. Lamine Yamal estaba aquí hace cuatro años y ahora está en la élite...". En la XXIX edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures participarán Sevilla, Juventus, Athletic Club de Bilbao, Barcelona, Espanyol, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, Sporting de Lisboa, Real Betis, Inter, Valencia, Villarreal, Borussia Dortmund, UD Las Palmas y París Saint Germain.

Imagen promocional del mejor torneo de canteras del mundo. / LA PROVINCIA / DLP

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha resaltado que el Torneo Internacional LaLiga FC Futures es el evento que "más retorno e impacto" genera de los que patrocina su departamento, unas afirmaciones que ha cifrado en 19 millones de euros de retorno económico en 2024 -que se disputó en Maspalomas-. La aportación del erario público es de 500.000 euros para un evento que asocia la Navidad y el fútbol de calidad infantil con la marca 'Gran Canaria' y que muestra las potencialidades de la Isla.

Será televisado para Estados Unidos, Sudamérica y parte de Asia. "Más de 80 canales que retransmiten las imágenes del evento".

Yamal o Iniesta

De la Morena no se quiso mojar de si el rey o el Niño Jesús del Belén era Iniesta o Yamal. "El Belén siempre espera el nacimiento del nuevo Mesías. Tenemos la mejor cantera del mundo. Antes siempre había un eslabón de la cadena que se rompía, hasta que la generación del 92 se proclamó campeona del mundo en 2010. Todos los que jugaron ese Mundial nacieron en este torneo, en Brunete", detalló De la Morena.

Lo mejor del mundo en el marco de la inocencia. El presidente de la Fundación José Ramón de la Morena advirtió de que "vienen los mejores" a Gran Canaria y se podrán ver "derbis y grandes equipos españoles e internacionales" en el Gran Canaria, en un evento que será retransmitido a 95 países. "No hace falta poner a Gran Canaria en el mundo, ya está bien puesto, pero les recordaremos que siguen aquí viendo el mejor fútbol". La directora de Activación Corporativa de Marca de LaLiga, Cristina Sánchez, resaltó que la mudanza al Gran Canaria les hace sentirse "en casa" y que desde la organización darán "todo" para celebrar "el mejor torneo" para mostrar al mundo las estrellas futbolísticas del futuro.

La entrada es gratuita y se cifra en "dos mil visitantes" para la capital grancanaria entre familiares, futbolistas, cuerpos técnicos, miembros de los clubes y patrocinadores.