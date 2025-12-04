Ajenos a los tiempos de la liberación y consagración de la mujer futbolista. La gran asignatura pendiente de la UD. La explosión de España en el Metropolitano, ante 55.843 espectadores, con la conquista de la segunda Liga de las Naciones ante Alemania (3-0) evidencia la supremacía del combinado nacional. Los tantos de Claudia Pina (2) y Vicky López escenificaron una noche mágica en Madrid, que puede valer de retirada para Jenni Hermoso. La generación que se coronó con la corona mundial el 25 de agosto de 2023, con el famoso beso de Rubiales a la delantera madrileña, ha evolucionado. Es producto del trabajo de clubes y de la RFEF por el fútbol femenino, que sigue sin contar con equipo e infraestructura en la UD Las Palmas. De los 42 equipos que integran la Primera y Segunda División, solo hay cuatro que no tienen sección Femenina como el Getafe CF, UD, CD Mirandés y Andorra. Curiosamente, el lunes, en el Gran Canaria, se miden los amarillos (cuartos) y los rojillos (que marchan penúltimos en la tabla).

La UD retiró a su Femenino el 9 de junio de 2011 tras militar dos temporadas en la máxima categoría (ahora Liga F). Con un ascenso ganado a los despachos, LaLiga quiso fortalecer y promocionar la máxima categoría. Con el descenso en la 10-11, la entidad grancanaria desechó la opción de continuar en la segunda división al carecer de fondos económicos -contaban con la palabra de la RFEF de eludir el descenso hasta la 11-12 pero se cambió sobre la bocina-.

Catorce años después, no hay rastro de un proyecto para dar cabida a las jugadoras del Archipiélago. «Lo intentaremos en la próxima temporada, carecemos de campos y de las infraestructuras adecuadas», valoró el presidente pío pío Miguel Ángel Ramírez. Con 110.000 licencias en el país, Canarias presume de potencia en la Liga F con el C.D. Akeki de Tenerife de María José y la grancanario Raquel Pizco. El domingo visitan al Barça en el Johan Cruyff, un gigante que cuenta en sus filas con ocho campeonas de la Liga de las Naciones -la Balón de Oro Aitana Bonmatí se fracturó el peroné y es baja para todo el curso liguero-.

Mallorca (con la creación de un Alevín) y Valladolid (iniciaron en esta 25-26 su andadura en el fútbol femenino, mientras que el Real Madrid comenzó en 2020 con la portera teldense Misa Rodríguez como estrella. En Primera, únicamente el Getafe se ha quedado atrás en la apuesta por el fútbol femenino -ver cuadro del margen inferior de la derecha-. En las cinco temporadas que ha estado en Primera la entidad grancanaria bajo el mandato de Miguel Ángel Ramírez -todas después de la disolución de 2011-, no se reactivó la creación de una Sección Femenina. También se trató sin éxito aprovechar el ascenso del CD Femarguín a la máxima categoría, que finalmente no se puedo dar. Tampoco el CD Rayco pudo alcanzar el cielo del balón, tras intentarlo durante casi una década sin fortuna.

Verano de 2026

La modestia del Mirandés (club de una localidad de 36.035 habitantes y 3,9 millones de techo salarial) o el Andorra (89.000 habitantes y 6,4 kilos de gasto para el proyecto en Segunda) choca con los números de la UD (380.000 habitantes en la capital y 13,3 millones para edificar el proyecto deportivo). Este verano, con el ascenso o no, la entidad isleña debatirá la conveniencia de crear un Femenino y comenzar desde el último escalón.

En la Liga F, con un sueldo mínimo de 23.500 euros por temporada, hay escudos de Primera o de la Liga EA Sports como el citado Barça, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Sevilla, RCD Espanyol, Athletic Club de Bilbao o Levante UD. También figura el CD Tenerife, Granada o la SD Eibar.

En la Primera RFEF -la segunda categoría, figuran el Valencia CF, Alavés, Osasuna, Villarreal, Betis y Real Oviedo. En la Segunda RFEF, aparecen Celta de Vigo, Burgos, Racing de Santander, Rayo Vallecano, Elche, Córdoba CF, Sporting de Gijón, Huesca o Sanse.

Desde la zona de mando del club grancanario, se ha deslizado la intención de que en el próximo verano se suban a la ola de la felicidad del fútbol femenino. Resulta abrumador contemplar el mapa de los 42 equipos de fútbol profesional. Obsesionados con el lanzamiento de la ‘marca UD’ al planeta, la ausencia del Femenino conforma un mensaje en sí mismo.

Genuine y medio ambiente

El club grancanario sí ha sido pionero en su reconocida obsesión en el cuidado y preservación del medio ambiente. Con la obra de Barranco Seco, que costó 22,5 millones,se presume de factoría de vanguardia y que se hizo con el certificado medioambiental BREEAM. Además, la UD participa de forma activa en la Liga Genuine, una cita deportiva organizada para deportistas con discapacidad intelectual.

Desde la apuesta descarada por la cantera, así con ventas fundamentadas en la estrategia y en la generación del patrimonio (como las de Pedri por 25 millones o la de Moleiro por 16 al Villarreal), el asunto del equipo femenino permanece atascado en el horizonte. Los cañonazos de la mejor generación de talento de la España de Alexia Putellas, Aitana, Mariona, Athenea del Castillo, Cata Coll, Claudia Pina, Irene Paredes...En esa relación de diosas, se ha caído la grancanaria Misa Rodríguez -fue campeona del mundo-, defenestrada por Montsé Tomé y ahora por Sonia Bermúdez -la arquitecta del último título de España con la ola de los 55.843 fieles-. Bajo esta locura y boom de cifras, la UD permanece impasible.