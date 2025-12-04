Ni sábado ni domingo: este día jugará la UD Las Palmas contra el CD Mirandés esta jornada

La UD Las Palmas jugará esta jornada en una fecha poco habitual para la afición pío-pío. LaLiga ha programado el encuentro frente al CD Mirandés para el lunes 8 de diciembre, aprovechando el día festivo en toda España. El conjunto amarillo intentará que los tres puntos se queden en el Estadio de Gran Canaria después del tropiezo en Castellón.

Los aficionados de la UD Las Palmas deberán esperar un poco más para disfrutar de su equipo esta jornada. El conjunto dirigido por Luis García no jugará hasta el lunes por la tarde, lo que permitirá a los amarillos tener más tiempo para preparar un encuentro crucial en su lucha por mantenerse en la pelea por los puestos de ascenso directo a Primera División.

Después de perder por 1-0 frente al CD Castellón en Castalia, el equipo amarillo se ha descolgado un poco de la pelea a 3 por las dos primeras posiciones, que actualmente ocupan el Deportivo de la Coruña y el Racing de Santander. La UD Las Palmas estuvo a punto de firmar un mes de noviembre perfecto con pleno de victorias, pero Israel Suero le privó con su gol cumplir con este objetivo.

El CD Mirandés ha pasado del cielo al infierno

El conjunto jabato sorprendió a todos con su milagrosa clasificación para el playoff de ascenso a Primera División, donde finalmente cayó ante el Real Oviedo. Sin embargo, esta temporada el equipo burgalés está mostrando un rendimiento muy distinto. Los rojillos solo han logrado ganar 4 de los 16 partidos disputados, lo que los sitúa en la penúltima posición de la tabla.

Dos de esas victorias se han conseguido en los últimos cuatro encuentros. El CD Mirandés llega de vencer por 1-0 a la Real Sociedad B, y el próximo lunes buscará tres puntos que le ayuden a pelear por salir del descenso.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

La jornada 17 de LaLiga Hypermotion se jugará el lunes 8 de diciembre a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular). El Estadio de Gran Canaria será el escenario del partido de un gran encuentro en el que la UD Las Palmas quiere llenar las gradas aprovechando el día festivo

Dónde ver el CD UD Las Palmas - CD Mirandés

El partido entre el conjunto 'pío-pío' y los jabatos se podrá seguir a través de los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, que además está disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros mensuales.

Este canal también está en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

