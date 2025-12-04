Viera y si Luis García ha sido injusto con él en la UD Las Palmas: "Yo no soy juez"

Jonathan Viera Ramos demanda más minutos en la UD Las Palmas y lamenta la foto de los dos últimos onces sin canarios ante Albacete Balompié y CD Castellón. El capitán, a la cuestión de si cree que el trato de Luis García Fernández ha sido injusto, responde que "yo no soy juez". También habló de su relación con Jesé Rodríguez: "Hacemos de psicólogo el uno del otro". Fue el gran protagonista en la entrega de los vehículos Volkswagen Canarias al plantel y cuerpo técnico, que estuvo encabezado por Luis García Fernández.

"El primero que quiere ganar es el entrenador y él pone al equipo que cree que es el mejor. El equipo está ganando y estamos arriba, así que hay que tener tranquilidad (...) Todos queremos jugar, yo el primero. Pero cuando lleguen los momentos complicados, ahí tenemos que estar todos juntos. Vamos a no ponernos nerviosos tan temprano".

De cara al pulso ante el CD Mirandés del lunes (desde las 17.30 horas) en el Estadio de Gran Canaria, incide en la importancia de sumar los tres puntos para ponerse con 32 unidades. "Si queremos estar arriba, en casa tiene que estar el equipo fuerte. En casa salimos un pelín más agresivo; pero hay que ayudar a los chavales, que vendrán momentos complicados".

Asume que su rol ha cambiado. Con 36 años, admite que puedan llegar momentos en los que tenga que sumar desde un segundo plano. "El equipo está bien y tengo que ayudar de otra manera; ojalá que estos problemas físicos queden superados. Trataré de ponerme bien, lo que está claro es que cuando llegue el tramo final y decisivo, estaré bien".

A la cuestión de qué hará si todo sigue igual y sigue en una segunda línea -en lo vinculado con los minutos y titularidades-, detalla que "puede pasar cualquier cosa, no soy adivino. Voy a pelear hasta el final, como he hecho siempre".

Más elogios que minutos de Luis García

Viera elude cualquier polémica con Luis García Fernández. "Hablo con él y existe una buena relación. Fue un buen futbolista y mantenemos una buena relación. Es muy sana". Sepulta cualquier discrepancia con García Pimienta, que presenció el último pulso desde el palco del Gran Canaria ante el Albacete Balompié. "Si hubiese visto a Pimienta, claro que lo hubiese saludado".

Recuerda de forma gráfica que ya no se puede marchar de cinco jugadores. "En el puesto en el que juego, siempre me he sentido mejor. Más cómodo, es como todo, es un debate que jamás se acabará hasta el día que me vaya. Ya no puedo coger la pelota y llevarme a cinco de golpe; es ley de vida. Pues tendré que jugar de otra manera, pero siempre con el fin y el reto de tratar de ayudar al equipo de otra manera. Y de hacer otras cosas, pero el tiempo pasa para todos".

La foto de un once inicial sin canarios

El canterano y emblema de la factoría del Anexo de Siete Palmas, recordó que "estamos acostumbrados a que haya canarios en el equipo. Creo que es una cosa que no la debemos perder, ya que es nuestra esencia, porque se hace un trabajo muy bueno en la base y la cantera para que suban los chavales, creo que son cosas del momento. Creo que durante la temporada habrá instantes con más canarios, otros capítulos con menos, ahora lo que tenemos que hacer es ayudarnos entre todos".

Concluye con un "todos queremos que haya más canarios, llevo 25 años aquí y queremos más canarios, pero debemos ayudarnos entre todos. Tenemos que dejarnos de buscar las cosquillas para lograr el objetivo. La meta de ser que todos rememos en la misma dirección".

Analiza el excelente trabajo defensivo de la UD de la muralla de hormigón armado de esta manera. "Tener un equipo que encaje poco, pues te brinda muchas ventajas. El equipo trabaja bien defensivamente, no lo hacemos con un nivel de la hostia, pero creo que el equipo está tan compacto, que las ayudas llegan rápido y eso te hace sentir muchos más seguro".

El peligro de las segundas vueltas

El mediapunta de La Feria, que cuenta con dos ascensos, pide llenar el zurrón de puntos, ya que luego vendrán las etapas alpinas. Habrá que subir el Pico de las Nieves. "La segunda vuelta será más complicada, las dos veces que ascendimos, la segunda vuelta se nos hizo un poco larga [con Paco Herrera y Xavi García Pimienta]. Todo lo que saquemos ahora, es fundamental".

La retirada, una cuestión de meses

El '21' insiste que la hora de decir adiós está cada vez más cerca. "No disfruto igual que cuando tenía 20 años; soy más maduro, es diferente, el fútbol me apasiona, la pelota me encanta...Son cosas que nunca van a cambiar. Pero el fútbol evoluciona y subí con los chavales con los que me había criado. Todo era más sencillo, pero los chavales tienen grandes condiciones. El fútbol cambia y hay que reinventarse".

Recuerda que su decisión de decir adiós y colgar las botas no depende de la categoría en la que figure la UD Las Palmas. "No depende de la categoría, el que me conoce lo sabe. Siempre que he venido, el equipo estuvo en Segunda, no me preocupa la categoría. Todo depende del tramo y de cómo me siento, cómo me ve mi familia...En lo que llegas a casa. Ojalá sea dentro de diez años, pero no lo sé da igual que el equipo esté en Primera o Segunda...".

Con Jey M en el diván

Viera sale en defensa de Jesé Rodríguez -los dos saltaron juntos en el 78 ante el Castellón en el SkiFi Castalia-. "Hablamos mucho, hacemos de psicólogo. Uno habla con el otro; eso nos viene bien. Cuando está medio encabronado lo ayudo yo, y si no, me ayuda él. Somos dos jugadores que mediáticamente, pues abarcamos muchas cosas y todo lo que se hable de nosotros es noticia. Hasta el último día que nos vayamos es así, no lo podemos cambiar. Jesé está tranquilo, lo veo fino; cuando está bien, hará goles".