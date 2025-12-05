La foto que desmonta la teoría del once con canarios en la UD Las Palmas: subir a lo Kresic

De Luis García Fernández al sargento Kresic. Y el último ascenso en el santuario del Estadio Insular (21 de mayo del 2000). La UD Las Palmas encadena dos jornadas sin canarios en el once inicial ante Albacete Balompié y CD Castellón en la disputa de la 15ª y 16ª jornada en la categoría de plata, respectivamente.

Este escenario ha generado un cisma infinito con valoraciones del capitán Jonathan Viera, así como del presidente Miguel Ángel Ramírez. Hay un precedente que desmonta la teoría del 'once con canarios o jugadores de la cantera', que fue íntegro con Setién un pulso de Copa del Rey en el Gran Canaria en 2016. Fue en Ciudad Jardín y en la disputa de la antepenúltima jornada del curso.

Manteo e invasión

Kresic, que subió por la vía rápida y luego mantuvo al equipo amarillo en Primera División -hito que igualaría Pimienta 23 años después-, salió en aquella jornada con Cicovic, Jaime Quesada, Ramón, Jaime Molina, Sarasúa, Paqui, Robert Jarni, Samways, Pablo Lago, Renaldo y Eloy Jiménez.

En el segundo acto, saltaron Orlandito Suárez y Sequeiros. Además, debutó el canterano Jorge Larena, que luego explotaría en la máxima categoría en las dos siguientes temporadas para luego ser traspasado al Atlético de Madrid de Jesús Gil.

Ante el CD Castellón, la UD de Luis García Fernández formó con Dinko Horkas, Viti, Marvin Park, Mika Mármol, Sergio Barcia, Enrique Clemente, Manu Fuster, Amatucci, Enzo Loiodice, Lukovic y Pejiño.