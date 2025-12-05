De la Morena se pone la bufanda de la UD Las Palmas: "Por supuesto que subirá"

A José Ramón de la Morena le falta el carné de abonado de la UD. Se declara amarillo por los cuatro costados y apuesta por el ascenso del club 'pío pío'.

"La UD Las Palmas estará el próximo año en Primera División, no tengo ninguna duda. Por supuesto. Si tuviese que hacer una apuesta la haría por la UD; y también por el Racing de Santander. Son los equipos que más me están llamando la atención, pero todavía falta toda la segunda vuelta. Este estadio, esta afición y un presidente que sabe lo que se tiene entre manos [Miguel Ángel Ramírez], que ya no es novato; que conoce como va esto, creo que estáis en buenas manos", valora el presidente de la Fundación que lleva su nombre y que apadrina el torneo Sub 13 de LaLiga FC Futures, que desde el próximo 27 de diciembre se disputa por primera vez en el Gran Canaria.

Fumiga y fulmina a los detractores de Xabi Alonso. Descarta cargarse al técnico del Real Madrid. "Yo no, yo nunca juzgo a un entrenador a mitad de temporada. Me parece que hay que esperar a que finalice la temporada. Estoy harto de ver cómo se cargan entrenadores...que te voy a contar si me he dedicado a eso toda mi vida. Son rosarios de entrenadores que han caído, hasta cinco en una sola temporada. A mí Xabi Alonso me parece un gran entrenador; fue un fabuloso futbolista, de los que más admiré (...) Es muy difícil entrenar a un equipo como el Real Madrid porque en los grandes equipos te dejan probar todo menos la paciencia. En eso es complicado, porque no la tienen y no te la pueden dar. Me parece que merece la pena dejarle actuar".

La lista de Luis García

El que fuese rey de las ondas cuestiona el proceder de Luis García Fernández, de no dar la lista de convocados en los desplazamientos. "Como periodista, no me gusta. Yo estoy obligado a darle al oyente y al lector, cuanta más información, mejor. Si fuese entrenador, a lo mejor haría lo mismo. A día de hoy existe tanto coach, tanta figura en un banquillo, tanta ciencia, tantos consejeros, tanto espionaje, tanto tecnicismo, que parece que cualquier cosa puede desequilibrar una balanza. Como periodistas estas cosas me sentaban muy mal antes, cuando cubríamos la selección del célebre Clemente. Los entrenamientos siempre se hacían a puerta cerrada y todo estaba chapado a cal y canto. Recuerdo mi compañero Jesús Gallego que siempre buscaba algún sitio para averiguar cómo iba a jugar España. Era nuestra obligación decir eso; pero poniéndome en el rol del entrenador, a lo mejor lo entendería".

La España de Pedri siempre es favorita

Se le cuestionó por el favoritismo de España, liderada por el ex de la UD Pedri, y que marcha número uno del ranking FIFA. Hoy es el sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. "Ir de favorito nunca es bueno (...) Ser favorito te lo da los últimos resultados, si han sido buenos. Que no se nos olvide que hemos sido campeones de Europa y en la última final la perdimos por penaltis [ante Portugal la Liga de las Naciones]. Tenemos una de las mejores generaciones otra vez, viene gente muy buena apretando, aspiramos a ganar el Mundial, aunque hay que dejar margen a la duda".

Yamal y el camino de la perdición

El veterano periodista desecha que Yamal ya se haya perdido para la causa. "Con 18 años no se ha podido perder nadie, hay que darle la oportunidad de que se haga más adulto. A mí me parece uno de los mejores jugadores que he visto. Con 11 años me parecía una maravilla, con 13 llamaba la atención, con 14 ya estaba con juveniles, luego pasó a entrenar con el Barça y ya has visto de lo que es capaz. Pero el éxito es peligroso; el éxito es una guagua que te atropella y del que casi nadie sale indemne. Hay que ayudarle para que salga indemne, el éxito le ha llegado excesivamente joven. Pero no con 18, a Yamal le llega con 15. Con esa edad, ya tenía que soportar a la afición del Barça y al Camp Nou gritando con 110.000 almas. ¿Qué niño puede con ese nivel de presión?".

La legión del plátano: Pedri, Yeremy, Silva, Valerón...

De la Morena analiza la explosión del talento tropical. De Pedri a Valerón, sin obviar la figura de David Silva o la de Yeremy Pino. "A Moleiro lo conozco menos; lo de Pedri es otra cosa. Está en un altar y ha superado el éxito, ese accidente y esa guagua que provoca el éxito que te comentaba. Pero lo ha superado con una sensatez parecida a la de Valerón o a la de Silva. Son jugadores del Sur que parecen que están hechos de otra pasta, que los han regado de otra manera. Es uno de los futbolistas que marcará historia, le esperamos y le necesitamos muchísimo en la Selección".

¿Simeone hasta el fin de los días en su Atlético?

De la Morena, reconocido colchonero, supervisa la eternidad del Cholo Simeone en el Atlético. "A los entrenadores los ponen los resultados, el fin de los días lo marcan los resultados. Simeone ha creado una fe, en la afición atlética que se traduce en quién me ha dado más con menos. Lo que pasa que a Simeone ya le han dado mucho también [por la nómina de fichajes] .El Atlético es cuarto ahora en LaLiga y con Barça y Madrid, pues no puedes competir. Te correspondería el tercer puesto, al final nunca sabes en qué punto marcar la exigencia precisa".

De becario a Barranco Seco

De la Morena desconcía el dato de que en las dos últimas alineaciones no había jugadores de la tierra en la UD. "No vivo en Canarias y no conozco de manera precisa a la cantera de la UD. Pero sí sé que siempre ha contado con buenísimos jugadores. De Yeremy Pino a Tonono. Hay un clima fantástico, hay instalaciones mejores...Cuando era becario iba a Barranco Seco y aquellas instalaciones han cambiado muchísimo. La hierba artificial era una cosa pero ni te la imaginabas porque nadie la había visto".

Defiende la condición de Gran Canaria como plataforma de promoción desde el fútbol. "Es un sitio fantástico para jugar por el clima y las instalaciones, por todo. Un escenario idóneo para potenciar la cantera, que al final es potenciar el club".