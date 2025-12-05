Ramírez saca la calculadora: "Cogí la UD Las Palmas con 76 millones de deuda y ahora hay 76 millones en positivo"

Un presidente, 21 temporadas y el vuelo de los 76 millones de deuda a una situación de 76 millones en positivo por los activos patrimoniales. Miguel Ángel Ramírez ofreció ayer un retrato milimétrico de la situación económica de la entidad como aperitivo a la celebración de la Junta General Extraordinaria del 17 de diciembre -antes del tradicional brindis navideño con jugadores, técnicos, profesionales del club, equipo jurídico, patrocinadores, políticos y prensa-.

En relación a la continuidad de Luis García, es pragmático y algo enigmático. "Me gustaría, pero le debería gustar a él; le tiene que gustar y creo que le gustaría. Esto es fútbol, esto cambia de una semana a otra y es compeljo atisbar ahora cual será el futuro de la UD, eso ahora no procede".

«Las cuentas lo reflejan, la UD es una entidad saneada que cumple con sus obligaciones. No habrá ampliación de capital, no la necesitamos. Es curioso, cogí Las Palmas con 76 millones de deuda [2005] y lo tengo justamente con 76 millones de activos, en lo referente al positivo.Cuando haces una gestión como la que hacemos, es lógico que los resultados sean positivos y que nos permitamos el lujo de perder dinero en Segunda y pagarlo. Para ello, vendemos activos, por eso hacemos las ventas [la última la de Moleiro por 16 millones]. Tengo que buscar el equilibrio, desde que soy presidente, nadie ha tenido que venir a rescatar a la UD. Nadie ha tenido que venir a poner dinero, ningún jugador dejó de cobrar. Y eso lo podemos hacer con lo que ingresamos. No olviden que en Segunda, pierdes dinero. Se logra con una gestión empresarial donde vendes activos para paliar pérdidas».

‘Marca UD’, las redes y nuevos retos

Aporta el dato que cuentan con nueve millones de seguidores en las diferentes plataformas y redes sociales. «Hay un departamento internacional que lo dirige Carlota Aparici y que intentan fortalecer que nuestra marca. LaLiga nos informó de que tenemos en nueve millones de seguidores en las redes por los convenios y alianzas en diferentes países», dijo en Cope Gran Canaria.

Reclama establecerse en Primera como Getafe, Rayo o Osasuna. «Es mi temporada 21 y ha sido un largo camino. Estoy muy contento y orgulloso de haber contribuido de que algo nuestro, que figura en el ADN de los grancanarios siga vivo. Sigue adelante y podemos soñar. Recuerdo que la UD es eterna. Y los que estamos, por mucho que llevemos, dejaremos de estar, pero este club seguirá. Y eso es el legado que nos dejaron nuestros antepasados, a Las Palmas le queda una vida eterna por delante», determinó.

Y admite que le falta «consolidar a este equipo en Primera. Hay que buscar la solución (...) Así optaríamos a algún año participar en una competición europea desde el trabajo duro».