Lo de Ale García va para largo en la UD Las Palmas: adiós a 2025 y apto contra el Dépor

La ausencia de Ale García en el once de la UD Las Palmas se extiende unas semanas más. El pichichi amarillo, que se retiró lesionado en Zorrilla, no volverá a ponerse la elástica amarilla hasta el 2026. Mientras que en un primer momento se esperaba que el grancanario volviera para mediados de diciembre, desde el club han tomado la decisión de no tomar riesgos y esperar una completa recuperación para evitar una recaída que alargue los tiempos. El de Sardina, en principio, estaría preparado para el duelo entre la UD y el Deportivo de La Coruña de Yeremay, fijado para el fin de semana del 10 de enero pero sin descartar que pueda participar en el primer enfrentamiento del 2026, el 4 de enero en La Romareda con el Zaragoza.

Ale García durante la gala de la Actividad Física y el Deporte en Santa Lucía de Tirajana. / LP/DLP

Hasta su lesión el pasado 14 de noviembre, el nene de oro había participado en todos los partidos de Liga, siendo uno de los futbolistas más utilizados por Luis García. Hizo de delantero durante los dos partidos que Lukovic estuvo sancionado y el resto los fue alternando por las bandas. Acumula cinco goles y dos asistencias y su presencia en el once daba el toque de canariedad al grupo, ese que la UD ha perdido estas dos últimas jornadas. "Las pruebas médicas a las que se ha sometido Ale García confirman que el jugador sufre una rotura fibrilar del isquiotibial derecho", expresó el club en sus redes sociales el pasado 17 de noviembre.

Desde entonces, la UD acumula una victoria ante el Albacete en casa y una derrota a domicilio, la primera del curso, frente al Castellón. Fuster y Lukovic son los que se han puesto la capa de héroe, anotando los dos únicos goles que los amarillos han hecho desde el adiós de Ale, que pese a llevar dos jornadas sin participar, sigue teniendo la etiqueta de pichichi. El de Sardina, estuvo presente en la foto de la victoria de la UD ante el Albacete en el vestuario del Gran Canaria, esta semana se le vio durante el acto de patrocinio de Volkswagen en el feudo de Siete Palmas y el viernes fue reconocido con el premio 'Siente el Movimiento-Revelación Individual' en la gala de la Actividad Física y el Deporte en Santa Lucía de Tirajana.

Molestias desde finales de octubre

Tras haber cumplimentado la mayor parte de los minutajes en sus participaciones, las molestias de García empezaron a hacerse notable durante la última semana de octubre, justo después del duelo ante la SD Huesca. Una semana en la que los de Luis García afrontaron el triple enfrentamiento lejos del Estadio de Gran Canaria, haciendo frente al Huesca en Liga, el Extremadura en Copa del Rey —en este partido Ale García, al igual que muchos de los titulares no fueron convocados— y Sporting de Gijón en competición doméstica también. La visita al Molinón activó las alarmas en la afición, al percatarse de que en el once inicial, después de once jornadas, Ale García no estaba presente "por unas molestias", como comentó el técnico ovetense al final del partido. Sin embargo, el de Sardina jugó los últimos 28'.

Una semana después, con la visita del líder por aquel entonces, el Racing de Santander, Ale volvió a la titularidad y participó en la victoria amarilla anotando su quinto gol. Parecía que todo iba bien hasta que en Zorrilla no pudo más y pidió el cambio. En total, 22 días en los que la UD se ha quedado un poco huérfana en lo que al gol se refiere, y también en lo que al acento canario corresponde. Una pérdida importante que ahora se alarga hasta las primeras semanas de enero de 2026 con el objetivo de no arriesgar.