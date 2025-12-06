El balbuceo de Luis García: "Jesé no es titular porque las decisiones son mías"
El entrenador Luis García resta importancia a las declaraciones de Viera sobre su falta de minutos, aunque entiende que ningún jugador acepta no jugar en la UD
Jesé asegura que está preparado para jugar, pero las decisiones son de Luis García y de su cuerpo técnico. Ese es el motivo por que el el bichito todavía no ha disfrutado de una titularidad en la UD Las Palmas, tal y como expresó el técnico ovetense durante la rueda de prensa previa al Mirandés. "Está trabajando bien [Jesé] igual que el resto, ha participado en los últimos partidos y sin más, con normalidad y la ilusión de seguir mejorando", apuntó.
Sobre las palabras de Viera el jueves en las que aseguraba que estaba llevando mal no tener los minutos deseados en el conjunto amarillo, García le quita importancia: "no hace falta que me diga a mí personalmente que lleva mal no jugar porque es una obviedad; ellos no deben aceptar el no jugar, sino trabajar duro para tratar de participar", señala.
El que se hable de un once sin canarios en la UD es algo que no acepta el ovetense, haciendo referencia a que "no se ajusta a la realidad" debido a que esa situación solo ha pasado en dos jornadas. "Evidentemente entiendo el sentido de pertenencia, nos encantaría poner un once lleno de canarios pero muchas veces no es posible. Le doy valor al sentimiento canario, ha sido importante y lo será durante toda la historia de la UD".
La salida de Marc
Cuestionado por Marc Cardona y sus pocos minutos, el míster se escuda en que el mercado de invierno queda muy lejano. "Siempre vais a preguntar por el que no está y lo entiendo, pero aquí solo juegan once y van 23 convocados. Tenemos muchos en la plantilla y hay que tomar decisiones", sentenció.
