Las Palmas Atlético, goleado por el Rayo B
El filial amarillo sufre su derrota más abultada del curso ante el cuadro vallecano
Las Palmas Atlético no tuvo su día y sufrió su derrota más abultada de la temporada en su visita al Rayo Vallecano B (3-0). Tras el tanteo inicial, el equipo madrileño se mostró más cómodo y anotó dos goles consecutivos antes del descanso. En la reanudación, los amarillos trataron de reaccionar, pero fueron los vallecanos los que sentenciaron en la recta final.
Ambos equipos se dedicaron a conocerse durante un tramo inicial de tanteo. Sin embargo, pasado el primer cuarto de hora, el cuadro rayista se mostró más cómodo con el balón y generó los primeros acercamientos. Por su parte, Elías y Javi Martínez lo intentaron al lado contrario, sin éxito.
En el minuto 27, Juanchi recibió un balón desde la izquierda y con un golpeo desde el borde del área abrió el marcador. El gol dejó tocado al cuadro amarillo, que recibió el 2-0 ocho minutos después tras una acción individual por la derecha de Pablo Sánchez finalizada con un lanzamiento al palo largo.
El filial de Las Palmas mejoró en los compases previos al descanso, con Iván Medina poniendo a prueba al portero local. Pese a ello, las ocasiones más claras fueron dos golpeos desviados de Pablo Sánchez y Pablo Prieto, rozando el tercero para un Rayo Vallecano B que llegaba con facilidad al marco visitante.
En la reanudación, Raúl Martín movió ficha y Las Palmas Atlético intentó estirar sus líneas, pero la falta de ideas en los últimos metros mermó las opciones de la Vela Chica frente a un equipo madrileño que contrarrestó la situación haciéndose fuerte en defensa, esperando para sentenciar a la contra.
De esta manera, tras un primer intento de Bala desviado por Nicolau, llegó el definitivo 3-0 en el minuto 82 gracias al disparo raso del recién incorporado Baldobar. A partir de entonces, el equipo grancanario bajó definitivamente los brazos y el choque acabó sin nuevas acciones a reseñar.
