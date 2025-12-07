La UD Las Palmas da luz verde al mercado: ficha para Benedetti, un delantero y un extremo izquierdo

Con el final del 2025 a la vista y a 26 días para que se abra la ventana de fichajes de invierno —del 2 de enero al 2 de febrero de 2026—, la UD Las Palmas se pone el mono de trabajo para comenzar con la búsqueda activa de un delantero y un extremo zurdo, a lo que se une el fichaje del mediapunta colombiano Nicolás Benedetti. Hace unos días, fue el presidente de la entidad Miguel Ángel Ramírez quien desveló que la dirección deportiva ya trabajaba en el mercado con el objetivo de «apuntalar al equipo y mejorar el nivel competitivo» de cara a la segunda vuelta. Unas palabras que también apoyó el técnico Luis García: «hay una dirección deportiva que está preparada para cualquier tipo de movimiento y para tratar de mejorar al equipo. Ellos saben muy bien los jugadores, las posiciones o las líneas donde podemos mejorar».

Luis García Fernández, en la sala de prensa de Barranco Seco, en imagen de archivo. / ANDRES CRUZ

Por lo tanto, todo apunta a que en la UD habrá movimientos durante el primer mes del año, ya sea con entradas o con salidas. En el aire hay nombres como el de Adam Arvelo, que no ha participado en competición doméstica en las 16 jornadas que ha disputado el conjunto amarillo, o el de Marc Cardona, que a pesar de estar disponible no cuenta para un Luis García que no le da minutos desde el 19 de octubre en la victoria contra el Eibar en el Estadio de Gran Canaria (3-1). Mientras que el de Candelaria tiene contrato hasta 2027 y su salida sería en forma de cesión, el delantero catalán termina su andadura con la UD en junio de 2026 y podría barajar la opción de firmar con otro equipo durante esta ventana.

Entre las necesidades de la Unión Deportiva está el refuerzo en forma de delantero y de extremo izquierdo, dos posiciones en las que la plantilla ha demostrado tener carencias. De este modo, mientras que Benedetti llega para coger el testigo del lesionado Jeremía Recoba —tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y se va a perder lo que resta de temporada—, la dirección deportiva pone la lupa en un delantero que arrime el hombro con Lukovic y Ale García, que son los máximos goleadores del equipo con cuatro y cinco goles respectivamente. Un refuerzo necesario teniendo en cuenta la carencia de gol de la UD, con 18 en 16 jornadas frente a los 40 del Racing de Santander, los 33 del Almería o los 32 del Deportivo de La Coruña, que son los que comparten la zona alta de la tabla con los insulares.

Dudas con Cristian Gutiérrez

Por su parte, el refuerzo en el extremo zurdo llegaría cinco meses después de la incorporación de Cristian Gutiérrez, que aterrizó en la Isla a finales de julio con la etiqueta de ser «un jugador polivalente con gran entendimiento del juego, intenso y con recorrido», tal y como expresó el club en la nota de su presentación. Sin embargo, Gutiérrez tan solo ha participado en 8 partidos de Liga y uno en Copa del Rey y suma 323’. Fue titular en la primera y en la séptima jornada y de resto ha estado alternando suplencias con breves minutos. Además, no estuvo convocado ni ante el Huesca ni ante el Sporting, ambos a domicilio.

Con el equipo centrado en las tres últimas jornadas de este 2025 —Mirandés esta noche, Ceuta el domingo 14 y Cultural Leonesa el sábado 20 de diciembre—, Miguel Ángel Ramírez apunta a la última semana del mes para aclarar definitivamente con el técnico las posiciones a reforzar. «Habrá una reunión en la que tomaremos las decisiones necesarias para cerrar las contrataciones que necesitemos», apuntó el máximo mandatario.

Mientras que el objetivo está fijado en los 50 puntos y con los 29 conseguidos, el desafío de los héroes de Luis García no es otro que seguir en la senda de la victoria —o empate en su defecto— para ir más allá y regresar la próxima temporada a la Primera División.