Todos los focos para Viera y Helguera lo defiende: "No tiene nada que demostrar"
Confirmada la presencia del '21' de inicio, diez jornadas después; Marc vuelve a la convocatoria tras quedarse fuera de la foto del Binter y Cedeño es descartado
La tarde de Jonathan Viera. Le toca al '21'. El capitán de la UD Las Palmas, diez jornadas después -desde la derrota ante el Almería en Siete Palmas, el pasado 27 de septiembre, vuelve al once titular, como única novedad por Viti Rozada. Forman los amarillos con Dinko Horkas, Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Enzo Loiodice, Amatucci, Fuster, Viera, Pejiño y Lukovic.
Se queda fuera de la relación de citados el internacional panameño Cedeño -que acudirá a la próxima Coa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá-. En esta semana, marcada por la polémica de las valoraciones de Viera, así como la frase de Jesé, ahora le toca al talentoso jugador de La Feria de 36 años, que se retira el próximo junio. Luis García respondió en relación al ostracismo de Jesé y sigue imperturbable.
Por parte del CD Mirandés: Nikic, Tamarit, Juan G., Iván Córdoba, Medrano, Varela, Bauza, Thiago, Pablo Pérez, Carlos Fernández y Marí.
El capote de Helguera a Viera
El director deportivo de la UD Las Palmas Luis Helguera salió en defensa de Viera en la previa del pulso ante el penúltimo clasificado Mirandés. "Desde el principio de la temporada, todos hablamos con él y aceptó su rol. Ahora le toca jugar y punto. No tiene que demostrar nada, el técnico siempre trata de sacar al mejor once posible en cada momento".
