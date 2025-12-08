Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todos los focos para Viera y Helguera lo defiende: "No tiene nada que demostrar"

Confirmada la presencia del '21' de inicio, diez jornadas después; Marc vuelve a la convocatoria tras quedarse fuera de la foto del Binter y Cedeño es descartado

Jonathan Viera, esta semana, durante su intervención ante los medios.

Jonathan Viera, esta semana, durante su intervención ante los medios. / ANDRES CRUZ

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La tarde de Jonathan Viera. Le toca al '21'. El capitán de la UD Las Palmas, diez jornadas después -desde la derrota ante el Almería en Siete Palmas, el pasado 27 de septiembre, vuelve al once titular, como única novedad por Viti Rozada. Forman los amarillos con Dinko Horkas, Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Enzo Loiodice, Amatucci, Fuster, Viera, Pejiño y Lukovic.

Estadio del Gran Canaria, en imagen de archivo.

Estadio del Gran Canaria, en imagen de archivo. / J.PEREZ CURBELO

Se queda fuera de la relación de citados el internacional panameño Cedeño -que acudirá a la próxima Coa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá-. En esta semana, marcada por la polémica de las valoraciones de Viera, así como la frase de Jesé, ahora le toca al talentoso jugador de La Feria de 36 años, que se retira el próximo junio. Luis García respondió en relación al ostracismo de Jesé y sigue imperturbable.

Las escaleras el túnel de los vestuarios al verde del Gran Canaria.

Las escaleras el túnel de los vestuarios al verde del Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

Por parte del CD Mirandés: Nikic, Tamarit, Juan G., Iván Córdoba, Medrano, Varela, Bauza, Thiago, Pablo Pérez, Carlos Fernández y Marí.

El capote de Helguera a Viera

El director deportivo de la UD Las Palmas Luis Helguera salió en defensa de Viera en la previa del pulso ante el penúltimo clasificado Mirandés. "Desde el principio de la temporada, todos hablamos con él y aceptó su rol. Ahora le toca jugar y punto. No tiene que demostrar nada, el técnico siempre trata de sacar al mejor once posible en cada momento".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ramírez saca la calculadora: 'Cogí la UD Las Palmas con 76 millones de deuda y ahora hay 76 millones en positivo
  2. El balbuceo de Luis García: 'Jesé no es titular en la UD Las Palmas porque las decisiones aquí son mías
  3. La Feria de Navidad de Siete Palmas incorpora una atracción nunca vista en Canarias
  4. Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde se instalará el punto de acopio de trastos y escombros en diciembre
  5. Las Palmas de Gran Canaria expropia otra casa más en Guanarteme para el paseo peatonal sobre La Ballena
  6. Roban medio centenar de flores de pascua en el primer fin de semana de la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  7. La Fiscalía investiga si el desvío del barranco de La Ballena se hizo para beneficiar a una promotora
  8. ¿Por qué se llama así Schamann?

Todos los focos para Viera y Helguera lo defiende: "No tiene nada que demostrar"

Todos los focos para Viera y Helguera lo defiende: "No tiene nada que demostrar"

Luis García y reto a la vista en la UD Las Palmas en la previa más caliente: pleno de quince puntos consecutivos de local

Luis García y reto a la vista en la UD Las Palmas en la previa más caliente: pleno de quince puntos consecutivos de local

UD Las Palmas - CD Mirandés: a qué hora se juega y dónde ver el partido

UD Las Palmas - CD Mirandés: a qué hora se juega y dónde ver el partido

La previa: Luis García piensa en Viera para batir al Mirandés en la Navidad de la UD Las Palmas

El ADN del Mirandés: 22 altas y la escuela de Barcia antes de llegar a la UD Las Palmas

El ADN del Mirandés: 22 altas y la escuela de Barcia antes de llegar a la UD Las Palmas

La UD Las Palmas da luz verde al mercado: ficha para Benedetti, un delantero y un extremo izquierdo

La UD Las Palmas da luz verde al mercado: ficha para Benedetti, un delantero y un extremo izquierdo

El inicio de la sección juvenil de la Unión Deportiva de la mano de Obiols Pons

El inicio de la sección juvenil de la Unión Deportiva de la mano de Obiols Pons

Las Palmas Atlético, goleado por el Rayo B

Las Palmas Atlético, goleado por el Rayo B
Tracking Pixel Contents