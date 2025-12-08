Luis García y reto a la vista en la UD Las Palmas en la previa más caliente: pleno de quince puntos consecutivos de local

Bajo la tormenta de mensajes cruzados y reclamación de minutos, hoy juega la UD Las Palmas contra el penúltimo CD Mirandés (17.30 horas, LaLiga TV) para seguir la estela del Racing de Santander (líder con seis puntos que los amarillos).

Hoy manda Luis García Fernández, el rey del manicomio. Viera, Jesé y Marc Cardona son los tres casos calientes de la semana para un estratega que puede igualar las cinco victorias consecutivas de Xavi García Pimienta en la edición liguera 21-22.

La desesperación de Viera y Jesé, tras caer ante el Castellón, que ayer se impuso al Dépor. / omar arnau

El técnico asturiano encadena cuatro victorias en el Gran Canaria tras deshacerse de Cádiz, Éibar, Racing y Albacete. Un cuatro de cuatro que no se dio en la temporada del ascenso con el estratega barcelonés. El cinco de cinco sería un pleno que estira la condición de dictador del Partenón -cabe reseñar que la UD cuenta con dos derrotas en Siete Palmas y 16 puntos en ocho contiendas-. Si la UD gana al CD Mirandés se pone con 19 puntos de local y se coronaría como el mejor anfitrión de la competición de plata, igualado con el líder Racing de Santander.

En la citada 21-22, Pimienta escenificó un final de Liga perfecto con once jornadas sin perder con un balance de nueve victorias y dos empates. En esa secuencia, conquistó las cinco victorias seguidas en el Gran Canaria en la recta final para jugar el playoff de ascenso ante el CD Tenerife -siendo eliminados por los chicharreros, que luego serían apeados de una plaza en el reino de Primera por el Girona de Míchel-.

Foto del interior del Binter, que llevó al plantel a Valencia, para medirse al Castellón. / LA PROVINCIA / DLP

Marc y el vacío en la foto del Binter

Marc Cardona suma 50 días sin minutos. El 19 de octubre, precisamente en el Gran Canaria, el delantero leridano participó en la recta final en la victoria ante el Eibar (3-1). Van seis partidos sin protagonismo. Su lugar lo ocupa Jesé Rodríguez. En relación a Mata, su última aparición liguera fue en El Alcoraz ante la SD Huesca (24 de octubre). Es Marc, uno de los héroes del ascenso con siete dianas (pichichi con Viera), el caso más sangrante. "No pueden jugar todos", valoró Luis García, en la jornada de ayer, tras ser cuestionado por el pistolero del silencio.

En ese ejercicio de malabarismo, el ovetense debe afrontar una relación de citados -las bajas son los lesionados Recobita, Jesé y Ale García-. Marc se quedó fuera de la lista para volar a Valencia para concentrarse en Castellón. Es el Binter Gate, el caso de la aerolínea canaria. Viera es una de las opciones para jugar de inicio, mientras que el rol de agitador de Jesé se concibe como la única opción válida. El nueve es Lukovic. El rey del manicomio vuelve al combate. En mitad de la jungla, puede clonar un registro de 'quince de quince' de un Pimienta supersónico.