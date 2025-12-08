La previa: Luis García piensa en Viera para batir al Mirandés en la Navidad de la UD Las Palmas

El retoque que casi nadie esperaba. En la partitura interminable de Luis García Fernández, cabe la opción de incluir a Jonathan Viera de titular -sería la segunda ocasión en este curso tras la contienda ante el Almería en Siete Palmas del 27 de septiembre-. La UD Las Palmas recibe al penúltimo CD Mirandés (17.30 horas, La Liga TV) para cerrar la 17ª jornada con la necesidad de seguir la estela del líder Racing.

Jonathan Viera. / ANDRES CRUZ

Con las ausencias ya sabidas de Sandro Ramírez, Jere Recobita y Ale García, había que darle vueltas al plan inicial. Tras el apagón ante el Castellón en la última jornada, se busca fantasía para superar la línea de cinco zagueros del bloque rojillo de Galván, que cuenta en su convocatoria con el exmeta de la UD Gorrín.

Además, un ilustre del gol como Carlos Fernández, ex del Sevilla y la Real Sociedad, así como el hijo de Samuel Eto’o, Etienne. Finalistas en el pasado playoff de ascenso, los de Miranda de Ebro llegan con 22 fichajes nuevos y una versión de perfil bajo. Cero confianzas desde el credo luisista.

Viera, en primera línea, durante la sesión preparatoria en Barranco Seco. Detrás, Mata, Herzog e Iván Gil. / LA PROVINCIA / DLP

Con cuatro victorias consecutivas en el Estadio de Gran Canaria, curiosamente desde que jugó Viera de inicio ante los indálicos, todo apunta a una tarde de reconciliación con la gloria. Con San Dinko, que cada día se parece más a Valles, aparecen los legionarios de la muralla de hormigón como Viti Rozada, Barcia, Mika y Enrique Clemente. Enzo y Amatucci conforma el sostén perfecto.

Pejiño, Fuster, Viera y Lukovic se postulan como los caballeros de la orden de pólvora. La inclusión del ‘21’ conforma la gran incógnita el estratega ovetense. La duda sobre el Mesías llega en una semana en la que hizo pública su ira por la falta de minutos. También lanzó un mensaje de unidad al entorno.

«Es demasiado pronto para ponerse nerviosos». Ante el Albacete, en la penúltima fecha, la UD alcanzó la matrícula de honor y luego llegó el bajonazo ante el Castellón. Mesura, equilibrio y volver a sonreír.

Con la Navidad en el horizonte, el mejor regalo es una victoria por aplastamiento para sepultar las dudas en la recta final del 2025. La primera derrota visitante de la temporada en Castalia dejó la peor versión de la UD de los récords. Un sello terrenal. La crónica del ataque invisible, con Fuster sin cobertura, que fue ridiculizado hasta la aparición de Jesé Rodríguez. El ‘10’, en la misma línea que Viera, reclama más minutos en una fase crítica del campeonato en lo que se refiere a la generación de talento.

Enrique Clemente. / LA PROVINCIA / DLP

El desgaste físico de la primera línea -de Dinko a Amatucci- se notó ante el Castellón y hay que refrescar el once. Sangre, pulmón y Eros Ramazzotti. El cantante italiano es la referencia de don Amatucci, el bambino de oro. Sin Ale García y en busca de una tonelada de pólvora, la velocidad de Pejiño es otra de las armas secretas. Se marchó cabreado del césped de Castalia en otro de sus desaires. El efecto del partenón también juega su papel. Todos a una para volver a sonreír ante un CD Mirandés que solo mantiene el escudo.