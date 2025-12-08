La UD Las Palmas sobrevive a Ais Reig y a la mano loca de Dinko Horkas (0-0)

La UD Las Palmas logra un valioso punto ante un Mirandés que fue de menos a más y que jugó durante una hora con un futbolista más. El colegiado Ais Reig volvió a ser el centro de atención y una mano loca de Dinko Horkas en el 37' hizo que los amarillos se cargaran un partido que tuvieron controlado durante los primeros 20 minutos. Jonathan Viera, que disfrutó de su segunda titularidad y dio el toque canario al once dos temporadas después fue el señalado tras la expulsión del croata y los amarillos, con 30 puntos, se quedan en el cuatro puesto.

Comenzó la UD Las Palmas enchufada. Quería volver a darle una alegría a su afición después del tropiezo en Castellón y lo intentó. Firmaron 20’ de autor con la posesión total del balón y dejando al Mirandés en un segundo plano. La tuvo Lukovic cuando ni siquiera se habían cumplido los primeros cinco minutos de partido en un mano a mano que hizo que la grada se viniera arriba. Pero el conjunto visitante no estaba dormido, y en el 13’ lo demostró. Un tiro raso que fue a las manos de Dinko, quien fue, por cierto, uno de los protagonistas de una noche de escándalo en el feudo amarillo.

Jonathan Viera, que firmaba su segunda titularidad —la primera fue ante el Almería— también lo intentó. Presionó cuando no tenía el balón y ganó, aparentemente, el pulso a Luis García después de haber dicho que estaba llevando mal eso no de no jugar tanto. Sacó el capitán su mejor versión y probó con un tiro a puerta que hizo que la grada le ovacionara. Tiene el ’21’ una relación de amor odio con los seguidores amarillos. Amores que matan nunca mueren dicen.

El gol anulado al Mirandés

Pejiño, que está de dulce este curso, volvió a lucirse durante los minutos que la UD estuvo de suerte, pero en el ecuador de la primera mitad el partido empezó a torcerse. El Mirandés, que no se cansó de intentarlo cuando tuvo la oportunidad, vio portería en el 24’. Una acción que fue anulada posteriormente por un claro fuera de juego y un aviso que dejó constancia de que tener la condición de colista no significa nada. La pizarra táctica de Luis García dejó constancia de que la prioridad era chutar a puerta, y Mika también lo intento, jugando esta vez sin el gorro que tanto le ha caracterizado este último mes.

El partido cambió en cuestión de minutos, cuando Dinko vio la roja después de una mala decisión. El guardameta, que estaba viendo el partido desde fuera del área, se vio sorprendido con un tiro del Mirandés desde el centro del campo. Sacó la mano y la decisión no fue otra que la cartulina roja. Ais Reig, el encargado de dirigir el encuentro, se mostró firme y tras acudir al VAR expulsó al croata, que sin protestar se quitó los guantes y puso rumbo al túnel de vestuarios. La grada apretó, se mostró enfurecida con el árbitro y apoyó a los suyos al grito de ‘a por ellos’.

Jonathan Viera fue el sacrificado y Churripi cogió las riendas de la portería. Un estreno en Liga tras su participación en Copa del Rey. Y con la expulsión todo cambió. Empezó un partido diferente, con más exigencia, con más presión y con un jugador menos. Le tocó a la UD remar a contracorriente, con un Luis García que perdió los papeles ante las decisiones arbitrales, superado por lo que se estaba viviendo en el Estadio de Gran Canaria.

Una jugada detenida cinco minutos

El Mirandés tomó las riendas del partido y empezó a hacerse dueño de la pelota, sobre todo porque de tanto intentarlo y ante tanto nerviosismo, la temperatura terminó de dispararse en el feudo de Siete Palmas. Los últimos compases del primer tiempo fueron de nerviosismo, de despejar balones a toda costa. Se revisó un posible penalti de Barcia por una mano inexistente en una jugada que estuvo detenida cinco minutos y los amarillos se desactivaron debido a los acontecimientos.

El segundo tiempo fue un trámite. Un ejercicio de resistencia en el que los once protagonistas tenían la misión de defender y aprovechar las contras. Iván Gil y Viti entraron para poner un poco de pulmón y las acciones de ambos equipos fueron escasas, con un Mirandés que se hizo dueño de la pelota. Fueron instantes para que Barcia y Marvin demostraran calidad y se pusieran la capa de héroes.

Jesé entró al terreno de juego en el 86' después de haber demostrado garra en el calentamiento. Aseguró hace unos días que estaba preparado para jugar y en la banda lo dejó claro. Se puso la ropa de bombero y por segundo partido consecutivo, intentó arreglar un partido que se torcía más a cada segundo que pasaba.

Sin tiempo, los amarillos lograron un punto que sabe a poco ante un colista que llegó con hambre de escalar puestos. Ais Reig, como ya es habitual cuando pita a la UD, no estuvo fino en una noche en la que Cedeño se volvió a quedar fuera de la lista de convocados y Marc Cardona, aunque esta vez sí entró en los planes de Luis García, se quedó en el banquillo.