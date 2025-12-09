El Cabildo, sobre la explotación del futuro Estadio de Gran Canaria por la UD Las Palmas: "Nada puede ser a dedo"

Cuando todavía la reforma integral del Estadio de Gran Canaria de cara a albergar encuentros del Mundial 2030 de fútbol da sus primeros y cortos pasos, ya se habla de la explotación del futuro recinto de Siete Palmas, que se prevé esté terminado para 2029 con una inversión del Cabildo de 100 millones de euros.

Tras una remodelación encaminada a convertirla en una instalación de última generación, en base al proyecto 'La Nube' del despacho L35 Arquitectos, ganador del concurso, la explotación de la instalación se presenta golosa, al convertirse, como lo definía este martes Antonio Morales, presidente del Gobierno insular, "en un macro espacio de cohesión social en torno a la cultura, la gastronomía, la industria tecnológica ligada a los videojuegos...". La UD Las Palmas, actual usuario del recinto, no esconde sus deseos de ser la elegida para esa tarea.

Dejaba claro Morales que "todos queremos, tanto en el Cabildo como la UD, que funcione lo mejor posible" el futuro Estadio de Gran Canaria, ahora bien, somos una institución pública y nada puede ser a dedo, todo lo que se haga deber ser de manera trasparente y abierto a la participación de empresas o instituciones que opten". "Como institución pública no podemos de ninguna manera primar unos intereses sobre otros", sentenció.

CANON MUY ELEVADO

Por su parte, el consejero de Deportes Aridany Romero apuntaba que “todavía no estamos en el análisis de cómo se va explotar el Estadio porque queda mucho para terminar esta inversión" y añadía que "cuando llegue este río cruzaremos ese puente", subrayando que en ese momento igual el determinar el modelo de gestión de la instalación le tocaría a otro gobierno insular.

Eso sí, no dejó pasar la ocasión de expresar su opinión al respecto: "La fórmula óptima de administrar recursos públicos es hacerlo desde lo público. Para la explotación del Estadio se tienen que establecer para el concesionario, si no hace inversión, unos cánones muy importantes que reviertan a lo público. Si no hay inversión, el canon va a ser muy elevado. No sé si a la UD Las Palmas o a otra empresa le va a ser beneficioso".