Luis García: «¿Falta de ambición? La UD Las Palmas la demuestra cada día»

Entre la tensión y la agilidad para esquivar las balas dialécticas. Luis García Fernández estuvo brillante en la sala de prensa del Gran Canaria ante las cuestiones sobre la falta de determinación de los amarillos, que jugaron más de una hora con diez. «A este equipo no le falta ambición para ganar. Lo demuestra cada día. Es muy difícil ganar en Segunda. Los encuentros se tienen que madurar. El equipo tiene muy claro el camino y sabe a lo que tiene que jugar (...) La UD siempre tiene ambición por ganar, de lo contrario no estaría tan cerca de los que mejor lo hacen [están a dos puntos del ascenso directo]».

Aclara que hay dos partidos antagónicos, antes y después de la roja a Dinko. «Hay dos partes muy diferenciadas: once contra once y diez contra once. Primero tuvimos el control, con ocasiones de poder hacer daño. Era un partido difícil para madurar en el tiempo y encontrar ventajas (...) Estaba cerca ese gol para abrir el pulso [en relación al mano a mano de Lukovic].

Y llegó la roja a Dinko por un desliz, al estar fuera del área. El técnico defiende al arquero. «Tocó hacer el partido que tocaba hacer. Éramos conscientes de los momentos en que podíamos hacer daño y los que teníamos que defender, que fueron muchos. Conseguir el portería a cero es muy difícil durante tanto tiempo (...) Hubo muchas situaciones en donde los porteros, saliendo como tercer apoyo, nos da continuidad en el juego. Vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera, corrigiendo algunas situaciones. Nuestros porteros seguirán jugando fuera de la portería», aclaró.

Además, no se mojó en relación si tras la sanción, volvería Dinko o jugará Churripi ante la Cultural –primero toca este domingo a Ceuta–. «Hay que dar valor al esfuerzo de los jugadores porque entendieron el partido que tocaba jugar. Hemos tenido que tomar decisiones que no eran fáciles», dijo sobre el hecho de sacar del verde al ‘21’.

Eludió polemizar sobre el colegiado Ais Reig. «La tarjeta roja yo no la he visto. Creo que en algunas faltas cuando estábamos con diez pudieron darse a nuestro favor” (…) Respeto muchísimo la profesión de los árbitros». Matiza que «en estos 17 partidos no hemos completado en cuatro los cinco cambios». Elogia el papel de Churripi y detalla que «Viera entendió que le tocaba salir por Caro. Demuestra la humildad que tiene y su plan de ayudar a este equipo». n