La UD Las Palmas, obligada a fichar: delanteros invisibles, plaga de lesiones y una oportunidad en enero

El gol en la UD Las Palmas es un drama, y sin goles no hay paraíso. Un grito desesperado al mercado de invierno, que abre el próximo 2 de enero y en el que se busca un delantero que sofoque la falta de pegada de un equipo al que pasadas las primeras 17 jornadas, sigue sin tener olfato de cara a portería. Con 18 dianas a favor y 10 en contra, la solución pasa por un perfil rematador que ayude a Lukovic, quien se ha quedado solo ante la plaga de lesiones del conjunto amarillo.

Lukovic se lamenta ante una ocasión fallada, en el duelo frente al Mirandés / Jose Carlos Guerra

La esperanza residía en el duo formado por Ale García y Lukovic, pero con la lesión del grancanario, el serbio se ha quedado solo y sin ideas, incapaz de superar la barrera de los cinco goles que dejó García hace tres jornadas, cuando cayó lesionado ante el Valladolid. Desde entonces, la vida en la UD ha sido un poco más cuesta arriba, con un balance de una victoria, una derrota y un empate. Tres partidos en los que el equipo sólo ha marcado dos goles, obra del propio Lukovic y Fuster.

Y no es que la UD no tenga delanteros, sino que más bien son invisibles. Sandro Ramírez no ha entrado en escena. Sigue con su proceso de recuperación y su rodilla sigue sin responder bien, por lo que a corto plazo no se le espera. Una figura que podría resultar de garantías teniendo en cuenta que el curso pasado, con el equipo en Primera División, fue el autor de nueve goles y tres asistencias.

El bichito, en segundo plano

Jesé no tiene la confianza. Sus aportaciones siguen siendo residuales, con una participación pobre que se resume en 8 partidos y 100'. El lunes ante el Mirandés volvió a saltar al verde, pero cuatro minutos que fueron insuficientes para poder revolucionar un marcador. Llegó hace cinco meses para ayudar y poner su grano de veteranía, pero su figura ha quedado en un segundo plano.

Momento en el que Jesé entra al terreno de juego como recambio de Lukovic / Jose Carlos Guerra

Y la doble 'M', el equipo formado por Marc y Mata no tiene explicación. Están pero no están, un expediente X que parece no tener solución. El delantero catalán hace casi dos meses que no huele el terreno de juego, desde el pasado 19 de octubre ante el Eibar. En ese partido, saltó 11' al verde y desapareció por completo. Tanto, que estuvo tres partidos sin entrar en la convocatoria —aparentemente por una lesión—, fue suplente los dos siguientes, volvió a quedarse fuera en la lista del Castellón y ante el Mirandés volvió al banquillo, pero sin disfrutar de minutos.

El doble expediente X de Marc y Mata, que entre los dos suman 9 partidos y 171'

Mata, por su parte, jugó los 90' de copa del Rey ante el Extremadura y en Liga ha tenido tres oportunidades. Una competición doméstica en la que suma 37' y que al contrario que ocurre con Marc, este acude a todas las convocatorias, exceptuando la cita ante la Real B, que se quedó fuera. Mata es, además, el único delantero de la plantilla que no ha sufrido contratiempos con las lesiones, y aun así no se cree en él.

Es por ello que la ventana invernal es una urgencia en la UD Las Palmas, que busca por todos los medios un delantero que sea capaz de dar las garantías necesarias para regresar a la Primera División. Un trámite que pasa por anotar goles, esos que parecen no llegar en el conjunto amarillo. La defensa sigue siendo de hierro y la menos goleada de Primera y Segunda, pero resulta insuficiente para lograr el objetivo.