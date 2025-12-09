La UD Las Palmas saca el pasaporte: chárter a Tetuán por 25.000 euros y guagua a Ceuta

Pasaporte en mano y avión con destino a Marruecos. La UD Las Palmas afronta este sábado uno de los viajes más complicados de la temporada, no a nivel de trayecto pero sí en lo que a la logística se refiere. Desde el club, conscientes de la complejidad del viaje, han decidido optar por un chárter para la visita a Ceuta, priorizando en todo momento el descanso y bienestar de los jugadores. De este modo, los amarillos tienen previsto viajar el sábado de Gran Canaria a Tetuán, y una vez en la ciudad marroquí, el siguiente paso será coger una guagua hasta Ceuta, en un recorrido con una duración de 50 minutos aproximadamente.

La vuelta a Gran Canaria será más de lo mismo, donde la UD volverá a repetir el mismo trayecto: una guagua de Ceuta a Tetuán, y desde ahí el chárter que les traerá de vuelta a la Isla, donde tienen previsto aterrizar entre las 3 y las 4 de la madrugada. La novedad está en que al contrario que ha sucedido en los partidos anteriores que se han jugado un domingo a las 20.00 horas en península, esta vez el equipo volverá según finalice el encuentro y no harán noche en Ceuta. Un viaje que se ha planificado teniendo en cuenta la dificultad del traslado y cuyo precio total ronda los 25.000 euros.

Entre las dificultades que ha tenido que hacer frente el club está el trámite previo para que los elegidos por Luis García para entrar en este viaje histórico cuenten con el pasaporte en regla. El DNI, como es lógico a la hora de volar hacia un país fuera de Europa, no se permite. Sin embargo, la entidad amarilla ha logrado sacar los permisos pertinentes en tiempo y forma a todos los jugadores, por lo que ninguno de ellos se tendrá que quedar fuera en lo que a motivos de entrada al país se refiere.

El trayecto largo

La otra opción que se barajaba era la de ir por la vía Málaga-Algeciras. Un trayecto de 1.578 kilómetros en los que hay que hacer frente a tres medios de transporte diferente: un avión de Gran Canaria hasta Málaga, una guagua de Málaga a Algeciras y por último, un barco hasta Ceuta. Una ruta que hará la afición que haya decidido apoyar a la UD Las Palmas en el Alfonso Murube, con capacidad para 6.500 aficionados. Es el caso de la peña Juan Carlos Valerón, del sur de la Isla, que a final de semana comienzan la aventura con el viaje. En este caso, la odisea será para ellos y no para el equipo, que por primera vez este curso volará en chárter para poner en un primer plano la comodidad de la expedición amarilla.

A la hora de poner rumbo a Ceuta, una de las cuestiones que la afición tiene que tener en cuenta es que al Murube no se puede acceder con paraguas. Para el domingo, día en el que se va a disputar el partido, la predicción meteorológica apuesta por las lluvias, por lo que la mejor opción es elegir el chubasquero para evitar percances. Además, según el reglamento del club, está prohibido el acceso de cascos y de bebidas/alimentos que superen los 500 mililitros/gramos.